Paris, 1693 : Création de « Médée » de Marc-Antoine Charpentier

Pour ces représentations de Médée en décembre 1693 à l'Académie Royale de Musique, tout à été fait pour que l'oeuvre soit un succès. En dehors du tandem des créateurs, Charpentier et Thomas Corneille, la mise en scène a été soignée : les décors et les costumes sont de Jean Berain. Dessinateur de la chambre du Roi pendant très longtemps avec pour charge de produire « toutes sortes de dessins, perspectives, figures et habits pour les comédies, ballets, courses de bagues et carrousels » (Mercure Galant), il a ensuite succédé au grand machiniste italien Carlo Vigarani à l'Opéra, et comme lui, il a enchanté les plateaux des opéras de Lully et de ses successeurs. Pour Médée il a imaginé des palais, des arcs de triomphe, des colonnes, des statues, des trophées.

« On joue un opéra nouveau intitulé Médée. C'est un sujet consacré par l'antiquité, et qui a reçu l'approbation de tous les siècles. (...) Cet opéra a été mis en musique par M. Charpentier, dont depuis vingt ans on a vu mille endroits de sa musique qui ont ravi dans diverses pièces de théâtre. Le Mariage forcé, le Malade imaginaire, Circé et l'Inconnu en font foi. Il y a dedans des airs italiens qui charment. On ne doit pas en être surpris, M. Charpentier ayant appris la musique en Italie, sous le Charissimi. Les véritables connaisseurs trouvent quantité d'endroits admirables dans l'opéra deMédée. M. Charpentier, qui l'a fait graver, eut l'honneur de le présenter au Roi il y a quelques jours, et Sa Majesté lui dit qu'elle était persuadée qu'il était un habile homme, et qu'elle savait qu'il y avait de très belles choses dans son opéra."» Le Mercure Galant.

« Médée » par Les Arts Florissants et William Christie chez Harmonia Mundi le 27 septembre 2019

MédéeJill Feldman, soprano

JasonGilles Ragon, ténor

CréonJacques Bona, basse

OrontePhilippe Cantor, baryton

NérineSophie Boulin, soprano

CléoneMonique Zanetti, soprano

ArcasMichel Laplénie, ténor

Programmation musicale

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Ouverture

Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte I. Sc 1. Médée "Qu'il cherche mais qu'il me craigne"

Lorraine Hunt, Médée, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte I. Sc 2 Médée "D'où vous vient cet air sombre"

Lorraine Hunt, Médée, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Prologue. Un chef d'Habitans, Choeur. "Louis est triomphant"

Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte I. Sc 6. Choeur des Corinthiens. "Que d'épais bataillons"

Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte III. Sc 5. Air de Médée. "Noires filles du Stix"

Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte III. Sc 6. "L'Enfer obéit à ta voix"

Lorraine Hunt, Médée, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte II. Sc 2. Médée "Princesse c'est sur vous que mon espoir se fonde"

Lorraine Hunt, Médée, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte I. Sc 2. Médée, Jason. "D'où vous vient cet air sombre"

Lorraine Hunt, Médée, Mark Padmore, Jason, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte I. Sc 3. Jason. "Que je serais heureux"

Mark Padmore, Jason, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte V. Sc 1. Médée "Ne les épargnons pas !"

Lorraine Hunt, Médée, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte V. Sc 6. Jason. Créüse. "Hélas prêts d'être unis par les plus douces chaînes"

Monique Zanetti, Créuse, Mark Padmore, Jason, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2

Marc-Antoine Charpentier (1643-1704)

Médée (1693) Acte V. Sc 8. "C'est peu pour contenter la douleur"

Lorraine Hunt, Médée, Mark Padmore, Jason, Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 4509-96558-2 (2ème enregistrement de Médée par William Christie, en 1994, qui vient de ressortir)