Pianopolis 2 : Facteurs de pianos et pianistes, un jeu à 4 mains

Au XIXe siècle, Paris est la capitale du piano. Les facteurs, compositeurs et virtuoses les plus renommés du moment se rassemblent dans la Ville Lumière. Dans ce cycle de 5 épisodes, nous nous intéressons aux évènements qui ont fait de Paris la "Pianopolis" de son époque

Des partenariats juteux

Facteurs et virtuoses trouvent rapidement un moyen de faire bonne affaire. Chaque facteur va promouvoir sa marque en s'attachant un virtuose de renom. En retour, ils construiront pour leurs promoteurs des specimens de piano personnalisés pour leur jeu et tempéramment. Franz Liszt choisira par exemple Sébastien Erard, pour la puissance de ses claviers, alors que Frédéric Chopin préfèrera les pianos d'Ignaz Pleyel, plus adaptés aux nuances de son jeu.

à réécouter AUDIO 25 min émission Musicopolis Pianopolis 1 : Paris, capitale du Piano au XIXème siècle

Programmation musicale

Franz Liszt (1811-1886)Concerto n°1 en mi bémol majeur (1835-36) I. Allegro maestoso

Bertrand Chamayou (piano Erard 1837), Le Cercle de l'Harmonie, direction Jérémie Rohrer

Ambroisie AM 207

Franz Liszt (1811-1886)7 Variations brillantes sur un air d'Oreste de Rossini (1824)

Leslie Howard, piano Steinway (enrt 1992)

Hypérion CDA 66771/2

Franz Liszt (1811-1886)Valse pour piano en La majeur (1823-25)

Leslie Howard, piano Steinway enr 1992

Hypérion CDA 66771/2

Franz Liszt (1811-1886)8 Variations sur un thème original en la bémol majeur op 1 S 148 (c.1824), dédiées à Sébastien Erard

Leslie Howard, piano Steinway enr 1992

Hypérion CDA 66771/2

Franz Liszt (1811-1886)Trois Apparitions (1834) I. Senza Lentezza quasi Allegretto

Tobias Koch, piano Erard 1842

Genuin GEN 12255

Ludwig van Beethoven (1770-1827) / Franz Liszt (1811-1886)Symphonie n°2 en Ré majeur (version piano 1863-64) IV. Finale : Allegro molto

Yury Martynov, piano Erard 1837

Zig Zag Territoires ZZT301

Franz Liszt (1811-1886)Sonate en si mineur (1852-53)

Yves Henry, piano Erard 1845

Soupir Edition S231

Friedrich Kalkbrenner (1785-1849)Les Soupirs de la harpe éolienne, nocturne pour piano Bart van Oort, piano Erard 1837

Brilliant Classics 92202

Frédéric Chopin (1810-1849)Concerto pour piano n°1 op 11 en mi mineur (1830) I. Allegro maestoso

Pierre Goy (piano Pleyel 1839), Stefano Barneschi et Liana Mosca (violons), Ernest Braucher (alto), Paolo Beschi (violoncelle)

Lyrinx strumenti LYR 2266

Frédéric Chopin (1810-1849)Valse en ré bémol majeur op 64 n°1 (1840-47)

Marek Drewnowski, piano Pleyel 1848

NFICCD 019

Frédéric Chopin (1810-1849)Andante Spianato et Grande Polonaise brillante op 22 (1830-35)

Nelson Goerner, piano Erard 1849

NIFCCD 009

Liens

Journal des débats 14 juin 1834 exposition des produits de l'industrie française

Journal des débats 23 mars 1824, concert de Liszt sur Erard