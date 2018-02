Olivier Messiaen à Paris en 1962 (4/5)

Pour moi, la vraie, la seule musique a toujours existé dans les bruits de la nature : l’harmonie du vent dans les arbres, le rythme des vagues de la mer, le timbre des gouttes de pluie, des branches cassées, du choc des pierres, des différents cris d’animaux sont pour moi la véritable musique…

Olivier Messiaen (Entretiens avec Antoine Goléa 1957)

Programmation musicale

Olivier Messiaen (1908-1992)

Chronochromie (1960) V. Antistrophe II

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 445827-2

Oiseaux du Japon

Fraîcheur d'un matin calme

Enregistré par Olivier Prou

Frémeaux et Associés FA 615

Olivier Messiaen (1908-1992)

Sept Haïkaï (1962) IV. Gagaku

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 453478-2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Sept Haïkaï (1962) III. Yamanaka cadenza

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 453478-2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Sept Haïkaï (1962) II. Le Parc de Nara et les lanternes de pierre

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 453478-2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Turangalila Symphonie (1946-48) VI. Jardin du sommeil d'amour

Yvonne Loriod, piano, Yvonne Loriod, Ondes Martenot

Orchestre symphonique de Toronto, direction Seiji Ozawa

RCA 74321 84601 2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Sept Haïkaï (1962) Karuizawa

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 453478-2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Sept Haïkaï (1962) Miyajima et le torii dans la mer

Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 453478-2

Gabriel Fauré (1845-1924)

Requiem (1888) VII. In Paradisum

Académie et Choeur de St Martin in the Fields, direction Neville Marriner

Philips 446084-2

Olivier Messiaen (1908-1992)

Visions de l'Amen (1943) VII. Vision de la Consommation

Yvonne Loriod et Olivier Messiaen, pianos

DGG 480 1334

Archives parlées

Entretiens avec Olivier Messiaen

Un homme une œuvre (Prod. Louis Dandrel, INA 1968 non commercialisé)

Matinée de France Culture (Prod. Claude Samuel, INA 1976 Compacts Radio France 211814)

Bibliographie, liens, vidéos…

