Offenbach, La Belle Hélène

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur l'histoire de l'opéra bouffe de Jacques Offenbach (1818-1880), La Belle Hélène.

L'Antiquité a du succès !

Que désire le public du Théâtre des Variétés, lorsqu'il se rend le 17 décembre 1864, à la première de la Belle Hélène, le nouvel opéra-bouffe du tandem qui a eu tant de succès voici 6 ans avec Orphée aux Enfers, à savoir Jacques Offenbach pour la musique, associé à Henri Meilhac et Ludovic Halévy pour le livret ? Écouter de la musique gaie ! En effet, c’est la saison des fêtes et Henri Rochefort dans son billet d'humeur du Figaro est bien de cet avis : "Les seules étrennes que je recevrai cette année, écrit-il, je me les suis offertes à moi-même en assistant à la première représentation de la Belle Hélène !" Revenons sur la création de ce nouvel opéra qui est encore un succès pour Jacques. Depuis 1862 Offenbach anime la saison de la station thermale de Bad Ems, pas loin de Francfort. Il compose spécialement chaque été un ou deux petits ouvrages. En 1864, il ne déroge pas, il va donner deux pièces en un acte : d'abord Le Fifre enchanté ou le Soldat magicien, puis Jeanne qui pleure et Jean qui rit. Avant de , il écrit à Halévy à propos du livret de la Belle Hélène : "Tiens-moi prêt tout ce que tu pourras, je l'emporterai avec moi, à Ems, pour travailler." Le 2 juillet, nouvelle missive : "J'ai à peu près fini le premier acte, il est extrêmement bien venu." Quelques jours plus tard, il se fait pressant : "Tâchez de bien intriguer le deuxième et le troisième actes, car le premier qui est charmant ne nous donne que l'exposition. Vous savez que les pièces vivent par les situations, vous le savez mieux que personne, donc intriguez. J'attends avec impatience le deuxième acte, pensez aussi à la chanson pour le finale du premier."

Programmation musicale

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Ouverture Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte I. Oreste, Calchas et Choeur "Au cabaret du labyrinthe" Loly Valdarini, Oreste, Lucien Mans, Calchas, Choeur et Orchestre Philharmonique de Paris, direction René Leibowitz

Regis RRC 2062

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte I. Pâris "Au mont Ida" André Dran, Pâris, Choeur et Orchestre Philharmonique de Paris, direction René Leibowitz

Regis RRC 2062

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte I. Ensemble. Couplets des rois. "Ces rois remplis de vaillance" Alain Gabriel et Laurent Alvaro, les deux Ajax, Michel Sénéchal, Eric Huchet, Achille, Ménélas, Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte I. Finale. Ensemble. "Gloire au berger victorieux" Laurent Naouri, Agamemnon, Yann Beuron, Pâris, Felicity Lott, Hélène, Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte I. Finale. Ensemble. "Pars, pars pour la Crète" François Le Roux, Calchas, Les Musiciens du Louvre (Orchestre et Choeur), direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte II. Air d'Hélène "On me nomme Hélène la blonde" Felicity Lott, Hélène, Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte II. Jeu de l'Oie. Ensemble. Calchas "Le tour est fait" François Le Roux, Calchas, Les Musiciens du Louvre (Orchestre et Choeur), direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte II. Duo Hélène, Pâris "Oui c'est un rêve" Felicity Lott, Hélène, Yann Beuron, Pâris, Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte III. Trio Agamemnon, Calchas, Ménélas "Lorsque la Grèce est un champ de carnage" Laurent Naouri, Agamemnon, François Le Roux, Calchas, Michel Sénéchal, Ménélas, Les Musiciens du Louvre (Orchestre et Choeur), direction Marc Minkowski

Virgin 5454772

Jacques Offenbach (1819-1880)

La Belle Hélène (1864) Acte III. Finale Felicity Lott, Hélène, Yann Beuron, Pâris, Laurent Naouri, Agamemnon, François Le Roux, Calchas, Michel Sénéchal, Ménélas, Les Musiciens du Louvre (Orchestre et Choeur), direction Marc Minkowski

Virgin 5454772