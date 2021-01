Nicola Porpora à Naples, THE professeur

Nicola Porpora fut un fécond compositeur pour la scène (opéras et oratorios), mais ces revers dans ce domaine l'obligèrent à devenir professeur de chant, mais pas n'importe lequel : celui des plus grands castrats italiens au 18e siècle.

Un enseignement en or

Pour éclore les talents de ses jeunes protégés (dont un certain Farinelli), Porpora appliquait une méthode de chant rigoureuse et intensive, à base de pratiques quotidiennes épuisantes répétées et d'exercice d'effets "pyrotechniques" (trilles, roulades, vocalises types). Certains de ses opéras comme Siface, témoignent du niveau de maîtrise surhumaine qu'il pouvait provoquer chez ses élèves à l'époque. Sa célébrité en tant que professeur racheta en partie ses échecs de compositeurs.

Programmation musicale

Nicola Porpora (1686-1768) Motet "In procella sine stella" (Dans la tempête, sans étoile)

Delphine Galou (contralto), Accademia Bizantina, direction Ottavio Dantone

Alpha 371

Nicola Porpora (1686-1768)Mitridate (1730) Duo Semandra Sifare "La gioia ch'io sento"

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano), Philippe Jaroussky (contreténor), Orchestre baroque de Venise, direction Andrea Marcon

Erato 50999 9341332 9

Nicola Porpora (1686-1768)Fugue en sol mineur Andrea Friggi, clavecin

Pan Classics PC 1024

Nicola Porpora (1686-1768)L'Agrippina (1708) Air d'Agrippina "Mormorando anch'il ruschello"

Ann Hallenberg (mezzo-soprano), Il Pomo d'Oro, direction Riccardo Minasi

DHM 88875055982

Nicola Porpora (1686-1768)Flavio Anicio Olibrio (1711- 2ème version 1722) "Se non dovesse il pie"

Simone Kermes, soprano, Le Musiche Nove, direction Claudio Osele

SONY 88697541212

Nicola Porpora (1686-1768)Adelaïde (1723) Air d'Adelaïde "Nobil onda"

Karina Gauvin (mezzo-soprano), Il Complesso barocco, direction Alan Curtis

Atma Clasique ACD2 2590

Nicola Porpora (1686-1768)Adelaïde (1723) Air d'Adelaïde "Non sempre invendicata"

Karina Gauvin (mezzo-soprano), Il Complesso barocco, direction Alan Curtis

Atma Clasique ACD2 2590

Nicola Porpora (1686-1768)Polifemo (1735) Acte III. Sc 5. Air d'Acis "Alto Giove"

Simone Kermes (soprano), Magnifica Comunita, direction Isabella Longo

Sony 88691963952

Nicola Porpora (1686-1768)Psaume 90 "Qui habitat in adjutorio" Choeur Mysterium Vocis, Capella della Pieta de' Turchini, direction Antonio Florio

OPUS 111 OPS 30-254

Nicola Porpora (1686-1768)Siface (1725) Acte II. Sc 4. Air de Siface "Come nave in mezzo all'onde" Cecilia Bartoli (mezzo-soprano), Il Giardino Armonico, direction Giovanni Antonini

Decca 478 1521

Nicola Porpora (1686-1768)Laudate pueri Dominum (1744) V. Gloria

Maîtrise de Bretagne, Le Parlement de musique, direction Martin Gester

Ambronay AMY030

Consuelo, roman de George Sand, convoque plusieurs grands compositeurs du XVIIIe siècle, dont Porpora : https://fr.wikisource.org/wiki/Consuelo/Texte_entier