Naples, 1770 : Création d'Armida abbandonata de Niccolo Jommelli

En visite à Naples, après une représentation au San Carlo, le voyageur anglais Charles Burney écrit ceci : "Il n'est pas facile d'imaginer ou de décrire la grandeur et la magnificence de ce spectacle". C'est dans cet écrin qu'est créé, "Armida abbandonata", le dernier grand opéra de Jommeli.

Mozart : "Un opéra beau, mais trop sage et démodé pour le théâtre"

En 1770, Niccolo Jommelli a 56 ans. Il est né en 1714, la même année que Gluck et Carl Philip Emanuel Bach. Comme eux, il participe au grand changement de style de la musique, qui est en train de passer du baroque au classique ! Jommelli a commencé sa carrière en Italie, notamment à Rome, puis il a travaillé 16 ans pour le duc de Wurtemberg à Stuttgart. Voici un an qu'il est rentré à Naples. Il n'a pas de poste sur place, mais un contrat pour envoyer des opéras à Lisbonne, à la cour portugaise.

Fin mai 1770 deux musiciens salzbourgeois, Leopold Mozart et son fils Wolfgang, 14 ans, sont de passage à Naples. Le 29, le garçon écrit à sa soeur : "Avant-hier, nous sommes allés à la répétition de l'opéra de Signor Jommelli. C'est une oeuvre bien écrite et qui me plaît vraiment. Nous avons parlé à Sig Jommelli qui a été fort aimable. La De Amicis chante incomparablement, tout comme Aprile." Malgré cette bonne impression à la répétition, le jeune Mozart a été influencé par les opinions des Napolitains ; après la première il écrit : "L'opéra est beau, mais trop sage et démodé pour le théâtre." Néanmoins, cette nouvelle manière de concevoir les grandes scènes l'influencera lui-même dans ses plus grands opéras… Quant à Jommelli, après un dernier ouvrage dramatique la même année, déçu sans doute de la réception, il se consacrera dorénavant à la musique religieuse…

Programmation musicale

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Sinfonia

Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte I. Sc 2. Air de Tancredi "Non è vita"

Gille Ragon, Tancredi, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)Armida abbandonata (1771) Acte I. Sc 6. Air de Rinaldo "Resta ingrata io parto"

Claire Brua, Rinaldo, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte I. Sc 8. Air d'Armida "Se la pietà"

Ewa Malas-Godlewska, Armida, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte I. Sc 11. Récitatif accompagné de Rinaldo "Sensi d'onor di gloria"

Claire Brua, Rinaldo, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte I. Sc 11. Duo Rinaldo Armide "Ah tornate oh Dio serene"

Claire Brua, Rinaldo, Ewa Malas-Godlewska, Armida, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte II. Sc 5. Récitatif accompagné d'Armide "Misera me !""

Ewa Malas-Godlewska, Armida, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte II. Sc 5. Air d'Armide "Ah ! ti sento"

Ewa Malas-Godlewska, Armida, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte III. Sc 5. Récitatif accompagné de Rinaldo "Questa è la selva ?"

Claire Brua, Rinaldo, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte III. Sc 5. Récitatif accompagné de Rinaldo "Ma che più tardo ?", Choeur "Torna pure al caro"

Claire Brua, Rinaldo, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte III. Sc 6. Air d'Armide "Ah ! non ferir"

Ewa Malas-Godlewska, Armida, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte III. Sc 6. Récitatif accompagné, Armide, Rinaldo "Si adopri alfine" et Choeur "Sconsigliato"

Ewa Malas-Godlewska, Armida, Claire Brua, Rinaldo, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Niccolo Jommelli (1714-1774)

Armida abbandonata (1771) Acte III. Scena ultima. Choeur "Ah ! perdona il mio trasporto"

Claire Brua, Rinaldo, Laura Polverelli, Rambaldo, Gilles Ragon, Tancredi, Véronique Gens, Erminia, Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

