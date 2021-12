Nanette la fille aux cheveux de lin, un conte de noël

Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond nous raconte l'histoire de Nanette, la fille aux cheveux de lin, un joli conte de Noël accompagné par les mélodies de Debussy...

La petite fille de la mer

« — Comment t'appelles-tu ? demanda Nanette — Gregorius, et toi ? — On m'appelle Nanette. — D'où viens-tu Nanette ? — Je viens de l'autre côté de la mer. — Comment es-tu arrivée jusqu'ici, je ne vois jamais personne… — Oh! C'est une longue histoire, je te la raconterais bien, mais j'ai si faim et si soif ! — Viens Nanette, je vais t'amener chez moi, tu pourras te restaurer et te reposer… ».

En ce jour de noël, plongez-vous dans l’histoire de Nanette, la fille aux cheveux de lin, le tout mis en musique par les mélodies maritimes et océaniques de Claude Debussy (1862-1918).

Programmation musicale

Claude Debussy (1862-1918)

Préludes. Livre I (1909-1910) VIII. La Fille aux cheveux de lin (orchestration Christ Hazell) Albrecht Mayer, hautbois, Academy of St Martin in the fields, direction Mathias Mönius

Decca 4782565

Claude Debussy (1862-1918)

Préludes Livre I (1909-1910) III. Le vent dans la plaine (orchestration Peter Breiner) Orchestre National Royal d'Ecosse, direction Jun Markl

Naxos 8.572584

Claude Debussy (1862-1918)

Syrinx (1913) Magali Mosnier, flûte

AFAA 031

Claude Debussy (1862-1918)

Préludes Livres II (1911-1912) V. Bruyères (orchestration Peter Breiner) Orchestre National Royal d'Ecosse, direction Jun Markl

Naxos 8.572584

Claude Debussy (1862-1918)

Printemps (1887 et 1908) II. Modéré (orchestration Henri Büsser) Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 435766-2

Claude Debussy (1862-1918)

Jeux (1913) Les Siècles, direction François-Xavier Roth

Harmonia Mundi 905291DI

Claude Debussy (1862-1918)

Printemps (1887 et 1908) I. Très Modéré (orchestration Henri Büsser) Orchestre de Cleveland, direction Pierre Boulez

DGG 435766-2

Claude Debussy (1862-1918)

Nocturnes (1897-99) I. Nuages Les Siècles, direction François-Xavier Roth

Harmonia Mundi 905291DI

Claude Debussy (1862-1918)

La Mer (1903-1905) III. Dialogue du vent et de la mer Les Siècles, direction François-Xavier Roth

Musicales Acte Sud ASM 10

Claude Debussy (1862-1918)

Nocturnes (1897-99) II. Fêtes Les Siècles, direction François-Xavier Roth

Harmonia Mundi 905291DI

Claude Debussy (1862-1918)

Claude Debussy (1862-1918)

Claude Debussy (1862-1918)

Claude Debussy (1862-1918)

La Mer (1903-1905) I. De l'aube à midi sur la mer Les Siècles, direction François-Xavier Roth

Musicales Acte Sud ASM 10