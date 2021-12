Nacio Herb Brown, Singing In The Rain

Dans le prestigieux Radio City Music Hall de New York a lieu ce 27 mars 52 la première du film «Singin’ in the rain», avec Gene Kelly dans le rôle-titre. Chanson culte de la comédie musicale, «Singin' in the rain», fut composée par Nacio Herb Brown en 1927 sur des paroles d'Arthur Freed.

Affiche de "Singin' in the rain" (1952)., © Getty / © Getty / Universal History Archive