Dans cet épisode de Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond revient sur le film My Fair Lady (1964) adapté de la comédie musicale du même nom, elle-même inspirée de la pièce de théâtre Pygmalion !

A « crazy nonsense »

Lorsque My fair Lady le film de George Cukor sort en 1964, le sujet est connu depuis longtemps déjà, et la musique, aussi, est déjà dans bien des oreilles, mais il faut remonter en 1912 pour retracer l’histoire de ce film. C’est en effet à cette date qu’est parue la pièce de l’irlandais George Bernard Shaw,Pygmalion. Inspiré par un personnage de la mythologie grecque, la pièce parle d’un phonéticien anglais, le professeur Higgins qui rencontre devant Covent Garden une petite fleuriste à l'accent cockney, Eliza Doolittle. Higgins parie avec son ami le colonel Pickering qu'en six mois, il est capable de changer Eliza en duchesse, en transformant son accent et son langage. La thèse que George Bernard Shaw veut mettre en valeur dans son Pygmalion est d'abord que l'accent est un marqueur des classes sociales, mais aussi qu'il ne sert à rien de changer cet accent ni même d'éduquer une jeune fille pour lui donner des manières de princesse si ensuite elle reste pauvre puisqu’elle ne sera plus à l'aise nulle part… Pendant toute sa vie, George Bernard Shaw a refusé qu'on mette de la musique sur sa pièce Pygmalion. C'était pour lui "Crazy nonsense" un non-sens fou ! Cependant, après sa mort en 1950, ses légataires consentent à laisser les droits pour une adaptation en comédie musicale…

Programmation musicale

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

Ouverture

Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"Why can't the English ?" (Henry Higgins)

Rex Harrison, Henry Higgins, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"Wouldn't it be loverly"

Marni Nixon, voix d'Eliza Doolittle, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"I'm an ordinary man" (Henry Higgins)

Rex Harrison, Henry Higgins, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"The rain in Spain" (Eliza Doolittle, Henry Higgins, Colonel Pickering)

Marni Nixon, voix d'Eliza Doolittle, Rex Harrison, Henry Higgins, Wilfrid Hyde-White, Colonel Pickering, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"With a little bit of luck" (Alfred Doolittle et ensemble)

Stanley Holloway, Alfred Doolittle, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"I could have danced all night" (Eliza Doolittle)

Julie Andrews, Eliza, direction musicale Franz Allers

WM 88011

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"I've grown accustomed to her face"

Rex Harrison, Henry Higgins, direction musicale Franz Allers

WM 88011

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"You did it" (Colonel Pickering, Henry Higgins)

Wilfrid Hyde-White, Colonel Pickering, Rex Harrison, Henry Higgins, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

"Just you wait" (Eliza Doolittle)

Audrey Hepburn, Eliza Doolittle, Marni Nixon, doublure voix de Audrey Hepburn, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964).

Titre de fin. "Where the devil are my slippers"

Rex Harrison, Henry Higgins, Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

Le masque et la plume du 10 janvier 1965 présenté par Michel Polac, France Inter.

Frederick Loewe (1901-1988) / paroles de Alan Jay Lerner (1918-1986)

My Fair Lady (1956-1964). Musique de sortie

Orchestre de la Warner, direction musicale André Prévin (enregistrement Hollywood, 14 au 17 avril 1964)

Sony SK 66711

