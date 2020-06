Vienne, 1822 : Beethoven versus Rossini

Dans le duel Beethoven Rossini, ce ne sont pas les compositeurs qui s'affrontent, mais deux goûts différents d'un unique public. Celui des Viennois pour l'opéra italien avec Rossini et de la musique instrumentale dont Beethoven est le champion toute catégorie.

Une ville cosmopolite

Le lieu de la scène est donc Vienne, et nous sommes en 1822. Pourquoi cette année-là ? Parce que c'est celle de la visite de Rossini. Le 23 mars, la Wiener Zeitung annonce parmi les arrivées d'étrangers dans la capitale, celle de "Joachim Rossini, directeur d'opéra, avec six virtuoses du chant, de Naples".

La Vienne de 1822 est une ville cosmopolite et depuis longtemps de nombreuses populations y sont présentes. Bien sûr, celles des pays qui font partie de la couronne d'Autriche (pour faire court, les pays d'Europe centrale), mais aussi d'autres européens attirés par toutes les opportunités de travail qu'on trouve dans cette grande capitale. Parmi les travailleurs immigrés, pour la musique, ce sont principalement des Italiens…

L'opéra italien de Rossini face à la musique instrumentale de Beethoven

Pour Beethoven, 1814 est l'année du pic de sa popularité à Vienne. Cette année-là, il est applaudi par un large public, grâce à son opéra et à des oeuvres comme la Victoire de Wellington ; il est reconnu, il reçoit des commandes de hauts personnages, il a acquis une certaine sécurité de l'emploi. Six ans plus tard, en 1822, l'année de la venue de Rossini dans la capitale autrichienne, Beethoven ne s'est plus produit depuis longtemps. Il a 52 ans, il est sourd, il a beaucoup de problèmes de santé. Ses dernières oeuvres sont beaucoup moins… disons… faciles, que celles qui avaient fait son succès en 1814. Mais il reste plein d'ardeur pour la création. Il a en chantier ses deux dernières Sonates pour piano, op 110 et op 111, un cahier de Bagatelles, les Variations Diabelli, la Missa solemnis et même une grande Symphonie, avec choeurs !

