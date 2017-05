Kurt Weill à New-York en 1943 (5/5)

Programmation musicale

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Maxwell Anderson

Lost in the stars (1942)

Lotte Lenya, chant, Kurt Weill, piano

Capriccio C5061

♫ George Gershwin (1899-1937)

Porgy and Bess (1935) Bess, you is my woman

Lawrence Winter, Porgy, Camilla Williams, Bess, Orchestre dirigé par Lehman Engel

Sony MH2K 63322

♫ Kurt Weill (1900-1950)

I'm a stranger here myself (1943) extrait de One Touch of Venus

Mary Martin, chant, Orchestre de One Touch of Venus, direction Maurice Abravanel (enrt oct 1943)

Pearl 83066-2

♫ Friederick Hollander (1896-1976)

I am the naughty Lola (1930) musique du film "L'Ange bleu"

Marlene Dietrich, chant,

Frémeaux et Associés FA 194

♫ Kurt Weill (1900-1950)

That's him (1943) extrait de One Touch of Venus

Kurt Weill, chant et piano (en répétition, 1943)

DRG Records 904

♫ Kurt Weill (1900-1950)

That's him (1943) extrait de One Touch of Venus

Mary Martin, chant, Orchestre de One Touch of Venus, direction Maurice Abravanel (enrt oct 1943)

Pearl 83066-2

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Speak low (1943) extrait de One Touch of Venus

Mary Martin et Kenny Baker, chant, Orchestre de One Touch of Venus, direction Maurice Abravanel (enrt oct 1943)

Pearl 83066-2

♫ Kurt Weill (1900-1950)

Concerto pour violon et vents (1924) II. Notturno. Allegro un poco tenuto

Frank Peter Zimmermann, violon, Berliner Philharmoniker, direction Mariss Jansons

EMI 50999 6 97185 2 6

♫ Bela Bartok (1881-1945)

Concerto pour orchestre (1943-44) V. Finale. Pesante - Presto

Orchestre Philharmonique de New York, direction Pierre Boulez (enrt 1972)

Sony 88843013332-27

♫ Stefan Wolpe (1902-1972)

Battle Piece (1943-47) III. Con moto ma non troppo

Johann Bossers, piano

Neos Music NEOS 10719

♫ Leonard Bernstein (1918-1990)

Symphonie n°1 "Jeremiah" (1942-43) III. Lamentation

Nan Merriman, mezzo-soprano, Orchestre Symphonique de Saint Louis, direction Leonard Bernstein (enrt 1945)

RCA 74321 98706 2

♫ Kurt Weill (1900-1950) / Arrangement Wilhelm Brückner-Rüggeberg

Grandeur et Décadence de la ville de Mahagonny (1930) Suite de l'Opéra II. Moderato assai

Berliner Philharmoniker, direction Mariss Jansons

EMI 50999 6 97185 2 6

Bibliographie

Kurt Weill, De Berlin à Broadway, Ecrits 1924-1945, traduits et présentés par Pascal Huyhn, Editions Plume, Paris, 1993

Ronald Sanders, The Days Grow Short, The Life and Music of Kurt Weill, Silman-James Press, Los Angeles, 1991

Pascal Huyhn, Kurt Weill ou la Conquête des Masses, Actes Sud, 2000

Donald Spoto, Lotte Lenya, traduit de l'américain par Denis Gaultier, Belford, 1990

Kurt Weill et Lotte Lenya, Letters : Speak Low (when you speak love), édité par Lys Symonette et Kim H. Kowalke, University of California Press, 1996

Liens

Fondation Kurt Weill (biographie, chronologie, discographie...)

A la découverte du compositeur américain Irving Schlein (1905-1986), qui fut le directeur musical de certaines productions de Kurt Weill...