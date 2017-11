Giuseppe Verdi au Caire en 1871 (5/5)

"La curiosité, la fureur du public égyptien d'assister à la première représentation d'Aida furent telles que, depuis une quinzaine de jours, toutes les places étaient accaparées, et qu'au dernier moment les spéculateurs firent payer au poids de l'or les loges et les fauteuils…"

Filippo Filippi, fin décembre 1871 dans le quotidien milanais La Perseverenza

Programmation musicale

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aida (1871) Acte I. Sc 1. Air de Radamès "Celeste Aida"

Jonas Kaufmann, Radamès, Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome, direction Antonio Pappano

Warner 0825646106639

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Oberto (1839) Acte II. Sc 2. Choeur des chevaliers "Dove l'astro che nel cielo"

Choeur et Orchestre Philharmonique du Théâtre Municipal de Giessen, direction Michael Hofstetter

Oehms Classics OC 959

Aida (1871) Acte II. Sc 2. Ballet

Aida (1871) Acte II. Sc 2. Ballet

Orchestre de l'Opéra de Rome, direction Georg Solti (enrt 1961)

Decca 4831490

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aida (1871) Acte III. Sc 1. Choeur des prêtres "O tu che sei d'Osiride"

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Rome, direction Georg Solti (enrt 1961)

Decca 4831490

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aida (1871) Acte I. Sc 1. Air d'Aida "Ritorna vincitor"

Leontyne Price, Aida, Orchestre de l'Opéra de Rome, direction Georg Solti (enrt 1961)

Decca 4831490

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aida (1871) Acte IV. Sc 2. Duo et Choeur "O Terra addio"

Leontyne Price, Aida, Jon Vickers, Radamès, Rita Gorr, Amnéris

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Rome, direction Georg Solti (enrt 1961)

Decca 4831490

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Aida (1871) Acte IV. Sc 2. Finale "Terra addio"

Leontyne Price, Aida, Carlo Bergonzi, Radamès, Grace Bumbry, Amneris

Choeur et Orchestre du Metropolitan Opera de New York, direction Thomas Schippers

The Metropolitan Opera 811357018323

Couverture de la première édition de la partition d’Aïda (Ricordi 1872)