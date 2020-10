Leo Brouwer : créer son repertoire

Compositeur cubain, Leo Brouwer (1939-) n'a cessé de mêler sa volonté d'écrire de la musique classique cubaine à sa passion pour la guitare. Découvrons aujourd'hui son oeuvre riche et diverse.

Classique et guitare

Dans sa jeunesse à La Havane, Brouwer a baigné au son des musiques et chansons populaires cubaines. Il est toutefois davantage attiré par la musique classique occidentale, que sa grand-mère écoute souvent. Quand il commence à composer, il dédaigne une musique populaire qu'il juge "trop facile" même si les rythmes sud-américains influenceront ses compositions ultérieures

Les périodes de Brouwer

Comme bien des compositeurs avant lui (Beethoven, Stravinsky...), Brouwer a changé plusieurs fois de style. Il compose quasi exclusivement pour guitare à ses débuts dans le but de lui donner un répertoire digne de ce nom. A partir des années 60, il s'intéresse à l'avant-garde, et pendant une quinzaine d'années compose dans ce style, avant de revenir depuis les années 80 à un "style national hyper-romantique", mêlant rythmes afro-cubains, un style plus classique, et un grand nombre d'arrangements de chansons.

Programmation musicale

Leo Brouwer (1939-)Elogio de la danza (1964)

Leo Brouwer, guitare

Egrem CD 0445

Ernesto Lecuona (1895-1963)Malagueña (1928)

The Lecuona Cuban Boys

ABC 1 512

Margarita Lecuona (1910-1981)Babalu (1939)

Don Marino Barreto et son orchestre cubain

Harlequin HQ CD 36

Antonin Dvorak (1841-1904)Symphonie n°8 en Sol majeur op 88 (1889) III. Allegretto grazioso

Philharmonie tchèque, direction Jiri Belohlavek

Decca 478 6757

Anonyme (XVIème siècle)Cinq danses de la Renaissance Leo Brouwer, guitare (enregistré en concert, 1978 ?)

Frame CD FR9721-2

Béla Bartok (1881-1945)Sonate pour piano BB88 SZ 80 (1926) III. Allegro molto

Dino Ciani, piano

Dynamics CDS 413/3

Leo Brouwer (1939-)Suite n°1 "Antigua" (1955) Preludio

Graham Anthony Devine, guitare

Naxos 8.570251

Leo Brouwer (1939-)Suite n°1 "Antigua" (1955) Fuga

Graham Anthony Devine, guitare

Naxos 8.570251

Leo Brouwer (1939-)Danza caracteristica "Quítate de la Acera" (1957)

Ricardo Cobo, guitare

Naxos 8.553630

Traditionnel HaïtiRythme de rassemblement Pierre Cheriza Fenelus, tambour

Buda Musique 1986122

Traditionnel HaïtiLegba nan payi vodou Pierre Cheriza Fenelus, tambour et voix

Buda Musique 1986122

Leo Brouwer (1939-)Micropiezas pour deux guitares - en hommage à Darius Milhaud (1957-58) III. Vivacissimo muy ritmico

Leo Brouwer, Oscar Caceres, guitares

Erato 0190295801724/13

Leo Brouwer (1939-)Danses concertantes pour guitare et orchestre (1958) III. Toccata

Alvaro Pierri (guitare), Orchestre à cordes du Festival Guitare Québec 94, direction Leo Brouwer

Doberman Yppan DO 179

Leo Brouwer (1939-)La espiral eterna (1971)

Leo Brouwer, guitare

DGG 471589-2

Leo Brouwer (1939-)Un Dia de Noviembre (1968)

Leo Brouwer, guitare

Egrem CD 0445

Leo Brouwer (1939-)El Decameron Negro (1981) Balada de la doncella enamorada (dédié à Sharon Isbin)

Sharon Isbin, guitare

Warner 825646453993