Arcangelo Corelli à Rome en 1706 (1/5)

♫ Programmation musicale

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso op 6 n°2 (pub posthume 1714) I. Vivace. Allegro

Gli Incogniti, violon et direction Amandine Beyer

Zig Zag Territoires ZZT327

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Concerto grosso op 6 n°8 "fatto per la notte di Natale" (pub posthume 1714) II. Allegro

Ensemble 415, direction Chiara Banchini et Jesper Christensen

Harmonia Mundi HMC 901406/07

Alessandro Scarlatti (1660-1725)

Cantate pour la nuit de Noël "Abramo, tu sembiante" "Abraham, ton visage" (1705)

Choeur final "Amato mio Gesu"

Concerto Italiano, direction Rinaldo Alessandrini

OPUS 111 OPS 30-156

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525/26-1594)

Tu es Petrus, motet (1572)

Choeur de la Chapelle Sixtine, direction Massimo Palombella

DGG 4765300

Giacomo Carissimi (1605-1674)

Historia di Jephté (1648 ?)

Cantus Kölln, direction Konrad Junghänel

Deutsche Harmonia Mundi 05472 77322 2

Virgilio Mazzocchi (1597-1646)

Dixit Dominus

Cantus Cölln, direction Konrad Junghänel

Harmonia Mundi HMC 902001

Gregorio Allegri (1582-1652)

Miserere

Choeur de la Chapelle Sixtine, direction Massimo Palombella

DGG 4765300

Giacomo Carissimi (1605-1674)

Exsurge cor meum (1670)

Cantus Cölln, direction Konrad Junghänel

Harmonia Mundi HMC 902001

Arcangelo Corelli (1653-17013)

Concerto grosso en sol mineur op 6 n°8 (pub posthume 1714) VI. Allegro

Alison Balsom, trompette, Academy of Ancient Music, direction Pavlo Beznosiuk

Warner 0190295924652

Arcangelo Corelli (1653-17013) / arrangement Francesco Geminiani

Concerto en ré majeur d'après l'op 5 de Corelli (1725) IV. Allegro

Ensemble 415, direction Chiara Banchini

Zig Zag Territoires ZZT 040301

Arcangelo Corelli (1653-1713)

Sonate en ré mineur op 5 n°7 (pub. 1700) IV. Giga

Enrico Onofri, violon et direction, Ensemble Imaginarium

Passacaille 988

■ Bibliographie

Marc Pincherle, Corelli et son temps (Plon, 1954)

Patrick Barbier, Voyage dans la Rome baroque : Le Vatican, les princes et les fêtes musicales (Grasset, 2016)

Neal Zaslaw and John Spitzer, The Birth of the Orchestra : History of an Institution, 1650-1815 (Oxford University Press, 2004)

Philippe Beaussant, Christine de Suède et la musique (Fayard, 2014)

Philippe Venturini, Arcangelo Corelli (Fayard/ Mirare, 2003)