Béatrice et Bénédict de Berlioz

Berlioz a depuis toujours un amour passionné pour Shakespeare. Sa familiarité avec son oeuvre lui permet de "se tailler" sur mesure une véritable et courte comédie à partir de Beaucoup de bruit pour rien : Béatrice et Bénédict

Un travail de concision

La comédie à arcs multiples de Shakespeare ne se prêtait pas à l'intention de Berlioz de composer un court opéra en deux actes. Le compositeur choisit donc de ne garder que l'histoire concernant les deux amants au verbe spirituel et effronté. Le résultat un petit opéra d'une légèreté et d'une vivacité charmantes, éloignée des grandes oeuvres tourmentées précédentes.

Programmation musicale

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Ouverture

Orchestre Philharmonique de New York, direction Pierre Boulez

Sony SM3K 64103

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte I. Sc 5 Choeur "Le More est en fuite"

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Nelson

Musifrance 2292-45773-2

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte I. Air de Héro "Je vais le voir"

Susan Gritton (Héro), Orchestre Symphonique de Londres, direction Sir Colin Davis

LSO 0004

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte I. Sc 7. "Comment le dédain pourrait-il mourir ?"

Susan Graham (Béatrice), Jean-Luc Viala (Bénédict), Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Nelson

Musifrance 2292-45773-2

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte II. Sc 2. Air de Béatrice "Dieu, Que viens-je d'entendre ?"

Susan Graham (Béatrice), Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Nelson

Musifrance 2292-45773-2

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte I. Sc 16. Duo Héro Ursule "Nuit paisible"

Sylvia Mac Nair (Héro), Catherine Robin (Ursule), Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Nelson

Musifrance 2292-45773-2

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte I. Sc 9 Trio Bénédict, Claudio, Don Pedro "Me marier Dieu me pardonne"

Jean-Luc Viala (Bénédict), Gilles Cachemaille (Claudio), Vincent Le Texier (Don Pedro), Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Nelson

Musifrance 2292-45773-2

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte I. Sc 11 Choeur "Mourez tendres époux"

Choeur et Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Nelson

Musifrance 2292-45773-2

Hector Berlioz (1803-1869)Béatrice et Bénédict (1860-1862) Acte II. Sc 6. "L'amour est un flambeau"

Susan Graham (Béatrice), Jean-Luc Viala (Bénédict), Choeur et Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Nelson

Musifrance 2292-45773-2