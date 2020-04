"Petrouchka" d'Igor Stravinsky ou les tribulations d'une poupée russe

Paris, le 13 juin 1911. Dans la salle du Théâtre du Châtelet, un an après l'Oiseau de Feu, le public attend avec impatience le nouveau ballet de Stravinsky et de Diaghilev intitulé Petrouchka : Une histoire d'amour entre trois poupées enchantées qui commence dans une ambiance de carnaval.

L'histoire de Petrouchka racontée par Stravinsky

Dans les Chroniques de ma vie, Stravinsky raconte l'élaboration de son Petrouchka. "Diaghilev , écrit-il, vint me voir à Clarens où j'habitais alors. Je lui jouai le morceau que je venais de composer. Le morceau lui plut à tel point qu'il ne voulut plus le lâcher et se mit à me persuader de développer le thème des souffrances du pantin et d'en faire tout un spectacle chorégraphique. Pendant son séjour en Suisse, nous élaborâmes en lignes générales le sujet et l'intrigue de la pièce en suivant les idées que je lui suggérais. Ainsi nous arrivâmes à établir le lieu de l'action, la foire avec sa foule, ses baraques et son petit théâtre traditionnel, le personnage du prestidigitateur avec ses tours de passe-passe, l'animation de ses poupées ; Petrouchka, son rival, et la ballerine, ainsi que le drame passionnel qui mène à la mort de Petrouchka."

Contexte de création

Voici plusieurs années que chaque saison, un homme fait le buzz à Paris. Un Russe : Serge Diaghilev. Il a commencé avec des expositions d'art russe, puis, il a fait représenter des opéras russes. Enfin depuis deux c'est avec sa troupe des Ballets russes qu'il crée l'évènement. En 1909, la troupe avait montré le meilleur de la danse académique telle qu'on la pratiquait depuis le passage à St Petersbourg de Marius Petipa. En 1910, Diaghilev a l'idée de présenter en une seule oeuvre la danse et la musique modernes russes : il donne L'Oiseau de Feu de Stravinsky. En 1910 enfin, il réitère avec une deuxième commande à Stravinsky : Petrouchka.

Au lendemain de la soirée du Châtelet, les journaux ne lésinent pas sur les commentaires. La plupart élogieux comme dans Comoedia : "Rien ne peut donner une idée de l'impression produite hier soir sur le grand public par la première audition de Petrouchka, fantaisie burlesque due à la collaboration de MM. Stravinsky, Fokine et Benois. Cette scène truculente de la vie populaire russe, qu'on croirait sortie du pinceau de Degas ou de Manet, surprend d'abord le spectateur et le subjugue par son charme étrange et pénétrant."

Programme musical

