The Academy of Ancient Music, le goût musical à Londres dans les années 1730

The Academy of Ancient Music, fondée en 1726, eut pour premier but de restaurer la musique chorale ancienne à Londres. Retour sur sa fondation, mais aussi sur son évolution stylistique.

Entre musique ancienne et contemporaine

Si des aristocrates amateurs de musique ont fondé The Academy of Ancient Music (d'abord appelée "Academy of Vocal Music") dans le but de promouvoir la musique ancienne européenne, son premier but cohabita très vite avec un autre. En effet, sous l'impulsion de son directeur Agostino Steffani, compositeur de son état, ses oeuvres ainsi que certains de ses confrères furent également jouées (notamment Handel, bien qu'il ne fut jamais membre de l'Academy). A la mort prématurée de Steffani, l'Academy, entre programmation enrichie mais aussi gros problèmes de droits d'auteur voire de plagiat, deviendra un haut lieu musical anglais pendant tout le XVIIIe siècle.

Programmation musicale

Henry Purcell (1659-1695)Chiding catch The Deller Consort

Vanguard 300329

AnonymeHe that will an alehouse keep The Deller Consort

Vanguard 3003292

Luca Marenzio (v.1553-1599)Premier Livre de madrigaux à 5 voix (1580) "Dolorosi martir fieri tormenti"

La Compagnia del Madrigale

Glossa GCD 922802

Thomas Morley (v.1557-1602)De profundis clamavi Ferdinand's Consort

Vidéo YouTube

Agostino Steffani (1654-1728)Stabat MaterI. Stabat Mater

Cecilia Bartoli (mezzo-soprano), I Barocchisti, direction Diego Fasiolis

Decca 478 5336

Agostino Steffani (1654-1728)Stabat Mater XII. Quando corpus morietur Choeur de la Radio Suisse Italienne, I Barocchisti, direction Diego Fasiolis

Decca 478 5336

Giovanni Bononcini (1670-1747)Astianatte (1727) Air d'Ermione "Spera che questo cor"

Vivica Genaux (mezzo-soprano), Cappella Gabetta, direction Andres Gabetta

SONY 88843023682

Maurice Greene (1696-1755)Lord, let me know mine end Lincoln Cathedral Choir, direction Colin Walsh

Priory Records PRCD454

Antonio Lotti (1667-1740)In una siepe ombrosa Les Cris de Paris, direction Geoffroy Jourdain

Harmonia Mundi 902632DI

Georg Friederich Handel (1685-1759)Esther HWV 50 (1732) Choeur "Shall we the God of Israel"

Choeur de la Cathédrale de Westminster, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 414423-2

John Christopher Pepusch (1667-1752)Venus and Adonis (1715) Choeur "No more let mortal heart"

The Harmonious Society of Tickle-Fiddle Gentlemen, direction Richard Fomison

Ramée RAM1502

Georg FriederichHandel (1685-1759)

Esther HWV 50 (1732) Sc 6. Choeur "The Lord our enemy has slain"

Choeur de la Cathédrale de Westminster, Academy of Ancient Music, direction Christopher Hogwood

L'Oiseau Lyre 414423-2