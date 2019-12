Glens Falls, 2005 : Création de Made in America de Joan Tower

En 2006 Allan Kozinn, critique au New York Times rend compte des premières auditions de Made in America de Joan Tower.

"Cette pièce est une célébration de l'Amérique, comme le suggère le titre, avec des fragments de "America the beautiful" en leitmotiv. L'idée est délicieusement désuète, le genre de choses que faisaient régulièrement les compositeurs dans les années 40. Ceci dit, Made in America n'est pas d'un patriotisme déchirant. Ses moments triomphaux sont souvent assombris par des épisodes menaçants. Les citations de l'hymne se détachent de ces sections tendues comme des affirmations que les idéaux du pays prévaudront. Néanmoins, l'oeuvre finit de manière ambiguë, et semble questionner l'avenir…"

Parmi les quelques 65 orchestres engagés dans la commande d'une pièce d'orchestre à Joan Tower, on ne trouve pas les Big Five, les 5 plus grands orchestres américains, ni même les 10 plus grands orchestres. On trouve beaucoup d'orchestre moins réputés, et beaucoup de ce qu'on appelle les community orchestras ; c'est qu'en effet, sur les environ 1800 orchestres basés sur le sol des Etats-Unis, seuls 20% sont formés de musiciens engagés comme professionnels. Les autres 80% sont des orchestres de bénévoles, composés de musiciens qui donnent avec joie leur temps et leurs efforts pour divertir, éduquer, et inspirer leur communauté locale.

Programmation musicale

Joan Tower (née en 1938)

Made in America (2004)

Orchestre Symphonique de Nashville, direction Leonard Slatkin

Naxos 8.559328

Samuel Ward (musique) / Katherine Lee Bates (paroles)

America the Beautiful (1910)

Barbara Streisand, chant

CBS 4508912

Samuel Ward (musique) / Katherine Lee Bates (paroles)

America the Beautiful (1910)

Elvis Presley, chant

RCA 07863 69354-2

Samuel Ward (musique) / Katherine Lee Bates (paroles)

America the Beautiful (1910)

Judy Garland, chant (enrt 1964)

Savoy Jazz

Samuel Ward (musique) / Katherine Lee Bates (paroles)

America the Beautiful (1910)

Franck Sinatra, chant, arrangements Alex Stordhal, avec choeur (enrt 1944)

Vintage Jazz Classics VJC-1007-2

Joan Tower (née en 1938)

Wings (1981)

Robert Spring, clarinette

Summit Records DCD124

Joan Tower (née en 1938)

Petroushkates (1980)

Da Capo Chamber Players

NWCRI cd582

Joan Tower (née en 1938)

Silver Ladders (1986)

Saint Louis Symphony Orchestra, direction Leonard Slatkin

First Edition Music

