Alma Mahler, épouse de...

Une plongée dans la Vienne de la fin du XIXe siècle sur les pas de la vie musicale et amoureuse d'Alma Mahler.

Alma Schindler et Vienne

Tous les domaines des arts et de la pensée sont en ébullition dans cette Vienne de la fin du 19ème siècle. La ville fourmille de fortes personnalités, parfois même de génies, en sciences, en littérature, en poésie, en peinture, en sculpture, et en musique. C'est précisément là où est née Alma Schindler en 1879. Oui, Alma Schindler qui n'est pas son nom le plus familier. En raison de la coutume de donner aux épouses le patronyme de leur époux, on la connaît plutôt sous le nom d'Alma Mahler, ou Alma Mahler-Gropius ou Alma Mahler-Werfel, Quoiqu'il en soit, jusqu'à son premier mariage en 1902, avec Gustav Mahler, elle porte le nom de son père, le peintre Emil Schindler.

"Dans le jardin de mon père — fleuris, mon coeur, fleuris ! — Dans le jardin de mon père, Il y avait un pommier ombragé" chante Alma, fille du peintre Emil Schindler et de son épouse Anna, chanteuse d'opérette. La maison de ses parents est toujours pleine d'amis peintres ou musiciens, et la jeune fille est élevée dans un environnement artistique de haut niveau. Elle aime passer du temps dans l'atelier de son père pendant qu'il peint, elle admire son art, elle aime l'écouter lire Goethe et d'autres poètes. Emil Schindler meurt alors qu'Alma a 13 ans. Sa mère se remarie avec un autre peintre Carl Moll, qui lui aussi fréquente de nombreux artistes. Alma se concentre sur le piano, elle fait beaucoup de musique…

Alma Mahler (1879-1964)

Alma Mahler (1879-1964)
In meines Vaters Garten (1901)

Alma Mahler (1879-1964)

In meines Vaters Garten (1901) Poème de Otto Erich Hartleben

Charlotte Margiono, soprano

Alma Mahler (1879-1964)

Ich wandle unter Blumen (7 janvier 1899) Poème de Heinrich Heine

Angelika Kischlager, mezzo-soprano

Arnold Schoenberg (1874-1951)

La Nuit transfigurée (achevée déc 1899) D'après Richard Dehmel

Sextuor de l'Orchestre National de France

Gustav Mahler (1860-1911)

Symphonie n°2 (1888-94) III. In ruhig fliessender Bewegung

Orchestre Symphonique de Boston

Alma Mahler (1879-1964) Bei dir ist es traut (entre 1899 et 1901) Poème de Rainer Maria Rilke

Angelika Kischlager, mezzo-soprano

Alma Mahler (1879-1964)

Ansturm (Déchaînement) (s.d. publié en 1915) Poème de Richard Dehmel

Maria Riccarda Wesseling, mezzo-soprano

Alma Mahler (1879-1964)

Die stille Stadt (entre 1899 et 1901) Poème de Richard Dehmel

Iris Vermilion, mezzo-soprano

Alma Mahler (1879-1964)

Laue Sommernacht (entre 1899 et 1901) Poème de Otto Julius Bierbaum

Iris Vermilion, mezzo-soprano

Alma Mahler (1879-1964)

Licht in der Nacht (s.d. publié en 1915) Poème de Otto Julius Bierbaum

Iris Vermilion, mezzo-soprano

