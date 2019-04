1830, Frédéric Chopin crée son Concerto pour piano n°2 en fa mineur

Ce matin du 17 mars 1830, des affiches sont placardées dans Varsovie. "Avec la permission des autorités, aujourd'hui au Théâtre National, M. Frederic Chopin aura l'honneur de donner un concert instrumental et vocal." Voici des mois que les journaux réclament que le jeune homme se produise enfin en public. Il est déjà connu et apprécié dans les salons, mais on n'a jamais eu l'occasion de l'entendre dans une grande salle, lors d'un véritable concert.

''Ce soir-là, tout le monde au paradis et à l'orchestre était content, mais le parterre me reprochait un jeu peu perceptible''

Quelques semaines après ce premier concert public dans sa ville de Varsovie, Chopin en rend compte dans une lettre à son ami Titus :

"Bien que la salle fut remplie et que trois jours auparavant toutes les loges et tous les fauteuils fussent loués, mon premier concert n'a pas produit sur la masse l'impression que j'espérais…/…Kurpinski (le chef d'orchestre) a remarqué de nouvelles beautés ce soir-là dans mon Concerto ; par contre Wiman m'avoua qu'il ne savait pas ce que les gens pouvaient bien trouver dans mon Allegro. Ernemann était absolument satisfait, mais Elsner (son professeur) déplorait le son trop assourdi de mon piano à cause duquel les passages joués à la basse n'avaient pas été entendus. Ce soir-là, tout le monde au paradis et à l'orchestre était content, mais le parterre me reprochait un jeu peu perceptible. Comme je voudrais pouvoir entendre ce qu'on a dit de moi ce soir-là au Café Kopciuszek!"

Selon la presse, le Concerto pour piano en fa mineur a remporté l'adhésion du public qui à force d'applaudissements a fait revenir 3 fois le jeune pianiste et compositeur.

''M. Chopin réunit au plus haut point toutes les qualités d'un virtuose : la puissance, l'habileté, mais avant tout la sensibilité''

On peut lire dans La Gazette de Varsovie :

"M. Chopin réunit au plus haut point toutes les qualités d'un virtuose : la puissance, l'habileté, mais avant tout la sensibilité, qui constitue sa principale qualité : chaque note produite est l'expression du cœur. Le public de Varsovie a su apprécier le rare talent de son compatriote. De vifs applaudissements ont accueilli, et salué, l'artiste, dont la modestie charmante rehausse le talent."

à réécouter émission Musicopolis Frédéric Chopin à Paris en 1832 (1/5)

Programmation musicale

Frédéric Chopin (1810-1849)

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op 21 (1829-30) I. Maestoso

Maria-João Pires, piano, Sinfonia Varsovia, direction Christopher Warren-Green

Institut National Frédéric Chopin NIFCCD040

Frédéric Chopin (1810-1849)

Variations en Si bémol majeur sur La ci darem la mano op 2 (1829) VIII. Alla polacca

Jan Lisiecki, piano, Orchestre Symphonique du NDR de Hambourg, direction Krzysztof Urbanski

DGG 4796824

Johann Nepomuk Hummel (1778-1837)

Concerto pour piano n°2 en la mineur op 85 (v. 1816. Pub. 1821) I. Allegro moderato

Dmitri Shishkin, piano, Orchestre National de Russie, direction Mikhail Pletnev

(Enreg non commercialisé)

Johann Peter Pixis (1788-1874)

Concerto pour piano op 100 (1829) III. Rondo

Howard Shelley, piano et direction, Orchestre Symphonique de Tasmanie

Hypérion CDA67915

Frédéric Chopin (1810-1849)

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op 21 (1829-30) I. Maestoso

Adam Harasiewicz, piano, Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie, direction Kazimierz Kord

Capriccio 7042

Frédéric Chopin (1810-1849)

Valse en Ré bémol majeur op 70 n°3 (1829)

Abbey Simon, piano

Vox Box CDX5167

Frédéric Chopin (1810-1849)

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op 21 (1829-30) II. Larghetto

Adam Harasiewicz, piano, Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie, direction Kazimierz Kord

Capriccio 7042

Frédéric Chopin (1810-1849)

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op 21 (1829-30) III. Allegro vivace

Khatia Buniatishvili, piano, Orchestre de Paris, direction Paavo Järvi

Sony 88691971292

Frédéric Chopin (1810-1849)

Concerto pour piano n°2 en fa mineur op 21 (1829-30) III. Allegro vivace

Murray Perahia, piano, Orchestre Philharmonique d'Israël, direction Zubin Mehta

Sony 88875183392-6 (enregistrement en concert à Tel-Aviv, février 1989)