1400 : Le Livre Vermeil de Montserrat

Le massif de Montserrat, en Catalogne, à une cinquantaine de km au Nord-Ouest de Barcelone, est une curiosité étonnante, caractérisée par un relief abrupt, de hautes parois très raides et des formations géologiques qui ressemblent à de hauts doigts de pierre. D'où son nom, puisque Mont serrat veut dire montagne dentelée ou en dents de scie. Un monastère y a été construit à la fin du 11ème siècle, dépendant de l'Abbaye bénédictine de Rippoll, un grand centre culturel du Moyen-Âge. C'est dans ce monastère qu'à la fin du 14ème siècle a été compilé un manuscrit connu aujourd'hui comme le Livre Vermeil de Montserrat.

Un livre vermeil et de merveille

Avant de découvrir l'intérieur du Livre Vermeil de Montserrat, examinons-en un peu l'extérieur. Un livre rouge ! Un grand livre de 43 cm sur 31. Recouvert de bois et de velours rouge. Cet extérieur ne date pas de la fin du 14ème siècle, ni même du début du 15ème, mais de la fin du 19ème siècle ! En effet, toute la riche bibliothèque de l'Abbaye de Montserrat a brûlé au moment des guerres napoléoniennes. Sauf ce manuscrit qui se trouve alors à Barcelone. Il a été prêté pour étude, (providentiellement) quelques mois plus tôt à un érudit, le président de l'Académie des Belles-Lettres. En 1885, la famille de l'érudit rendra le manuscrit à l'Abbaye ; c'est alors qu'il sera recouvert de velours vermeil et qu'il deviendra l'un des symboles de l'identité catalane.

Un manuel à l'usage des moines pour l'accueil des pèlerins

Si on ouvre à présent ce Livre Vermeil de Montserrat que va-t-on y trouver ? Malheureusement pas autant de pages qu'il y en avait à l'origine, puisqu'un certain nombre ont été perdues, on ne sait pas trop quand, au fil des années. Sur les 137 folios de parchemins restant, on trouve d'abord le "livre des miracles de Montserrat", qui rassemble le récit de miracles effectués par la Vierge Marie, récit dont les visiteurs du monastère au 14ème siècle raffolaient ! Viennent ensuite sept folios qui contiennent le "cançoner montserrati", le chansonnier de Montserrat, la partie qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, copiée entre 1396 et 1399.

On peut imaginer tous ces pèlerins, harassés par leur voyage, mais avides de se réjouir ensemble, qui manifestent leur joie d'être là, et leur espoir de tous les bienfaits qu'ils attendent de la Vierge Marie et de ses miracles.

On y trouve page après page, musique et texte de neuf chansons, en latin, en catalan et en occitan. Suivent un Bref traité de confession, une Histoire des indulgences de Sainte Marie des Anges, les Privilèges pontificaux concédés à Montserrat, une compilation de différentes prières en latin, un calendrier bénédictin, un Livre des merveilles et privilèges de la ville de Rome, un extrait (traduit en catalan) d'un texte attribué à St Augustin, Miroir du Pécheur, etc, etc… Lorsqu'on sait que le monastère de Montserrat est alors (déjà) un lieu réputé de pèlerinage, on comprend que ce manuscrit est en fait un Manuel à l'usage des moines, pour l'accueil des pélerins.

Première diffusion le 28 janvier 2019

Programmation musicale

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) II. Stella splendens in monte

Hesperion XX, direction Jordi Savall (enregistrement 1978)

EMI 8265162

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) V. Cuncti simus concnanentes (virelai monodique)

Alla Francesca, Choeur d'enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) V. Cuncti simus concanentes (virelai monodique)

Hesperion XXI, direction Jordi Savall (enregistrement 2013)

Alia Vox AVSA9919

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) I. O Virgo splendens

Alla Francesca, Choeur d'enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) I. O Virgo splendens

Hesperion XX, direction Jordi Savall (enregistrement 1978)

EMI 8265162

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) IV. Los set gotxs recomptarem (ballade monodique)

Alla Francesca, Choeur d'enfants de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) VIII. Inperayritz (chanson à 2 voix, en occitan)

Alla Francesca, Raphaël Boulay, Emmanuel Bonnardot, chant

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) VII. Mariam matrem virginem

Alla Francesca, Brigitte Lesne, Catherine Sergent, chant, Emmanuel Bonnardot, vièle

Opus 111 OPS 30-131

Anonyme (fin XIVème siècle)

Livre Vermeil de Montserrat (copié vers 1396-99) IX. Ad mortem festinamus

Millenarium, direction Christophe Deslignes

Ricercar RIC 260