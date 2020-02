Moscou 1877 : Le Lac des Cygnes de Piotr Ilyitch Tchaikovski

Le 20 février 1877, la création à Moscou d'un ballet écrit spécialement pour le Bolchoï, fait figure d'événement. En effet, la ville ne monte en général que des ouvrages créés à Saint-Petersbourg, la capitale. L'oeuvre est signée Tchaikovski. Il a 36 ans et Le Lac des Cygnes est son premier ballet.

Une première chez la ville seconde

Nous sommes à Moscou, en 1875. Tchaikovski y est installé depuis 9 ans. Il a quitté Saint Petersbourg, où il avait fait ses études, à la demande de Nikolai Rubinstein pour venir enseigner dans le tout nouveau conservatoire de Moscou. Il a d'abord été un peu déçu par le caractère provincial de la vie culturelle moscovite, par rapport à la capitale. Une seule compagnie théâtrale, et une seule maison d'opéra, le Bolchoï, que se partagent trois compagnies : celle des chanteurs italiens, celle des chanteurs russes, et la troupe de ballet. En dehors du Bolchoï, il n'y a aucun orchestre professionnel

Depuis qu'il est à Moscou, Tchaikovski travaille beaucoup. En premier lieu, il est professeur au Conservatoire. Il n'est pas passionné par l'enseignement, mais il est très exigeant avec ses élèves. Il leur écrit des exercices et il leur traduit un traité d'harmonie. Il écrit aussi des articles de critique musicale dans deux journaux où il rend compte de ce qui se passe à Moscou. Il mène la vie d'un jeune célibataire, il a beaucoup d'amis. Il est toujours à court d'argent. Il est heureux de se mettre d'accord avec le Directeur des théâtres impériaux pour une somme de 800 roubles pour la composition d'un ballet.

Tchaikovsky est très intéressé par le fait de composer un ballet. Le ballet a des caractéristiques qu'il ne connaît pas encore. Lorsqu'il compose musique vocale, de chambre ou symphonique, il connaît par cœur les modes de fonctionnements des musiciens et des chanteurs. En revanche les danseurs sont pour lui une découverte. Il faut leur écrire des phrases musicales dans lesquelles ils puissent se retrouver, et se conformer à un certain nombre de modèles rythmiques, organiser des pas de deux, de trois, de quatre et plus, des ensembles. Ce qui intéresse aussi Tchaikovski dans le ballet moderne, c'est qu'à côté de la danse pure, il y a aussi la pantomime. Il faut raconter une histoire, en gestes, et en musique.

Ballets du Bolchoï au cinéma Pathé Live

Dimanche 23 février 2020 | 16h

LE LAC DES CYGNES

Chorégraphie de Youri Grigorovitch

Musique de Piotr Ilitch Tchaïkovski

Le chef-d’œuvre de Tchaïkovski revient avec une nouvelle distribution pour une diffusion en direct, aussi riche sur le plan technique pour les danseurs que sur le plan émotionnel pour les spectateurs. L’histoire légendaire de la femme cygne Odette / Odile, portée par la compagnie du Bolchoï à un niveau d’exigence remarquable, est sans doute l’un des ballets favoris du public.

