Moscou 1875 : Création du Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski

Le 25 octobre 1875, le célèbre pianiste et chef d’orchestre allemand, Hans von Bülow, en tournée aux Etats-Unis, crée à Boston le 'Concerto pour piano n°1' de Piotr Ilitch Tchaïkovski. Dans Musicopolis, Anne-Charlotte Rémond vous raconte l’histoire de cette œuvre qui débute à Moscou, un an plus tôt.

Le piano en majesté

Première diffusion le 1er février 2019

‘’C'est la composition d'un jeune professeur du Conservatoire de Moscou, un élève de Rubinstein (on n'entend vraiment rien du maître dans cette œuvre). Elle est dédiée à von Bülow, qui a fait à Boston la faveur de sa toute première audition. Une faveur chaleureusement applaudie par le public.

L'une des particularités remarquables est le fréquent retour de grandes envolées du piano

Le concerto s'ouvre de manière splendide et le premier Allegro est plein de passages saisissants et d'effets d'instrumentations brillants, quoique parfois bizarres. L'une des particularités remarquables est le fréquent retour de grandes envolées du piano, comme des cadences d'une étonnante difficulté, pendant que l'orchestre attend comme s'il était dehors…/… Dans le finale, nous avons eu sans lésiner l'élan et le feu Cosaque sauvage — Extrêmement brillant et excitant, mais pourrions-nous jamais apprendre à aimer une telle musique ? A quel point von Bülow l'a interprété merveilleusement, il est inutile de le dire ; tout ce qu'une sympathie chaleureuse, une conception magistrale et une technique infaillible pouvait faire pour lui, il l'a fait au plus haut degré ; et le jeune auteur savait bien que son œuvre ne souffrirait pas dans de telles mains."

Extrait d’un article paru dansDwight's Journal of Music(Boston, novembre 1875) à propos de la création du Concerto n°1 de P.I Tchaïkovski

Le Concerto selon... Terry Jones (Monty Python)

Programmation musicale

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op 23 (1874) III. Allegro con fuoco

Martha Argerich, piano

Orchestre de la Radio Bavaroise, direction Kirill Kondrachine

DGG 4795126

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op 23 (1874) I. Allegro non troppo e molto maestoso

Martha Argerich, piano

Orchestre de la Radio Bavaroise, direction Kirill Kondrachine

DGG 4795126

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op 23 (1874) I. Allegro non troppo e molto maestoso

Martha Argerich, piano

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Claudio Abbado

DGG 449816-2

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Oprichnik (1874) Acte I. Air de Natalia

Galina Gortchakova, mezzo-soprano

Orchestre du Théâtre Kirov, direction Valery Gergiev

Philips 446405-2

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op 23 (1874) I. Allegro non troppo e molto maestoso

Martha Argerich, piano

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Claudio Abbado

DGG 449816-2

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op 23 (1874) II. Andantino simplice

Martha Argerich, piano

Orchestre de la Radio Bavaroise, direction Kirill Kondrachine

DGG 4795126

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op 23 (1874) II. Andantino simplice

Martha Argerich, piano

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Claudio Abbado

DGG 449816-2

Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893)

Concerto pour piano n°1 en si bémol mineur op 23 (1874) III. Allegro con fuoco

Martha Argerich, piano

Orchestre Philharmonique de Vienne, direction Claudio Abbado

DGG 449816-2