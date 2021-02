Morfydd Llwyn Owen, compositrice galloise

La postérité a oublié l'oeuvre de Morfydd Llwyn Owen, décédée tragiquement à 26 ans. Aujourd'hui, les enregistrements ont permis d'en savoir plus sur le catalogue de cette brillante mélodiste, dont les chants résonnent d'accents populaires gallois

Owen, bardesse de son pays

Investie dans des festivals annuels qui soudent la communauté galloise après de brillantes études, Owen entra comme barde au sein de la Société Gorsedd of the Bards, une assemblée qui se réunit pour célébrer tous les artistes faisant honneur à la culture du pays. Elle y compose des mélodies et des choeurs entrés au répertoire national, mais se livre aussi à des activités ethno-musicologiques. Son décès prématuré d'une appendicite mal traitée mettra hélas un terme à une carrière prometteuse.

