Moondog en concert à Arles le 1er août 1999

Le concert du 1er août 1999 à Arles commence avec la pièce intitulée Jazz Book No.2, une pièce de Louis Hardin, dit Moondog, jouée par la pianiste Dominique Ponty, accompagnée à la percussion par le compositeur.

En 99, Moondog a 83 ans. Dominique Ponty se souvient que "la chaleur et l’heure tardive de leur concert, qui faisait la clôture du festival, ont été éprouvantes pour le compositeur." Durant le concert, sans doute fatigué, il a dû modérer ses efforts. Il y a déjà quelques années qu'ils jouent ensemble. La pianiste se souvient qu'elle a entendu la musique de Moondog pour la première fois en 1990. Séduite, et déconcertée, elle a cherché à se procurer ses partitions et elle a commencé à les travailler, déroutée par ce style inconnu, qui lui demandait une approche très différente de son répertoire classique habituel.

"Je n’oublierai jamais, écrit la pianiste Dominique Ponty, le moment magique de notre interprétation du sublime canon (n°9 book 5) à Arles dans les arènes étoilées avec au loin le klaxon de cette ambulance prémonitoire…! Mais j’étais loin d’imaginer que quelques semaines plus tard j’apprendrais sa disparition. Je pense souvent à lui." Dominique Ponty

Programmation musicale

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Jazz Book No. 2 (enregistré le 1er août 1999 au Festival MIMI à Arles) Dominique Ponty, piano, Moondog, percussion

Roof Music RD 2433221

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Carnival (enregistré le 1er août 1999 au Festival MIMI à Arles) Dominique Ponty, piano, Moondog, percussion

Roof Music RD 2433221

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Jazz Book No. 3 (enregistré le 1er août 1999 au Festival MIMI à Arles) Dominique Ponty, piano, Moondog, percussion

Roof Music RD 2433221

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Art of the canon. Book I. No.6 (enregistré le 1er août 1999 au Festival MIMI à Arles) Dominique Ponty, piano, Moondog, percussion

Roof Music RD 2433221

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Art of the Canon, Book V, No.5 (enregistré le 1er août 1999 au Festival MIMI à Arles) Dominique Ponty, piano, Moondog, percussion

Roof Music RD 2433221

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Lögrundr n°13 en fa # majeur

Fritz Storfinger, orgue

Extraits de l'émission "Moondog : les symphonies d'un clochard céleste"

Interview de Moondog par Daniel Caux sur France Culture le 11 mai 1989.

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Symphonique #3 (Ode to Venus)

Musiciens de l'Orchestre Philharmonique de New York

CBS MK 44994

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Street Scene Moondog, batterie

Moondog Records SCO 5120

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Remember

Moondog, et sa fille June, voix

CBS MK 44994

Louis Thomas Hardin "Moondog" (1916-1999)

Bird's Lament

François Mardirossian (piano)

MEGADISC (sortie le 7 septembre 2019)

, © Shiiin

Album"Moondog piano trimba" sorti en mai 2019 chez Shiiin.

Pièces pour piano et trimba avec Dominique Ponty (pianiste de Moondog de 1993 à 1999) et Stefan Lakatos (Trimba, un instrument créé par Moondog).