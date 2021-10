Monteverdi Vêpres de la Vierge, premier monument baroque

Dans le petit milieu des spécialistes de Monteverdi, on parle avec humour des Vêpres de la Vierge comme de l'oeuvre qui fait courir le plus de risques à celui qui ose s'attaquer au sujet car on ne sait absolument rien de sûr sur l'oeuvre...

Des vêpres bien mystérieuses

La seule chose certaine à propos des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, c'est la date de sa publication : septembre 1610 chez un éditeur de Venise. L’autre certitude est le début de l'oeuvre qui reprend, comme un hommage, l'introduction de l'Orfeo, l'opéra donné trois ans plus tôt, à Mantoue, chez les Gonzague. Le dernier fait certain, c’est la dédicace de l’oeuvre, le pape Paul V. C’est une dédicace dédicace au ton très courtisan, bien sûr, agrémentée de quelques jeux de mots sur le nom de "Monte" "Verdi" : "Pour que les chants sacrés illustrés par votre éclat célèbre et quasiment divin resplendissent et pour que, bénédiction suprême accordée par vous, le petit mont de mon génie verdisse chaque jour d'avantage et que soient closes les bouches injustes qui parlent contre votre Claude, j'apporte et j'offre, prosterné à vos pieds très saints, mes élucubrations de toutes sortes."

Si la plupart des questions à propos des Vêpres de la Vierge restent sans réponse, la musique, elle, continue à clamer haut et fort toute la variété et la richesse du génie de Monteverdi, tandis que les interprètes ne cessent de revoir toutes les possibilités et de nous proposer des lectures toujours nouvelles et exaltantes…

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Domine ad adjutorium Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Psaume 109. Dixit Dominus Céline Sheen, Mariana Flores, sopranos, Fabián Schofrin, contre-ténor, Fernando Guimarães, Zachary Wilder, ténors, Matteo Bellotto, Victor Torres, barytons, Sergio Foresti, basse, Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Concert sacré. Nigra sum Fernando Guimarães ou Zachary Wilder, ténors, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Psaume 112. Laudate pueri Céline Sheen, Mariana Flores, sopranos, Fabián Schofrin, contre-ténor, Fernando Guimarães, Zachary Wilder, ténors, Matteo Bellotto, Victor Torres, barytons, Sergio Foresti, basse, Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Concert sacré. Pulchra es Céline Sheen, Mariana Flores, sopranos, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Missa in illo tempore (1610) Kyrie Odhecaton, direction Paolo Da Col (enregistré basilique Santa Barbara de Mantoue

Ricercar RIC 322

Claudio Monteverdi (1567-1643)Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Concert sacré. Duo Seraphim Fernando Guimarães, Zachary Wilder, ténors, Victor Torres, baryton, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Psaume 112. Lauda Jerusalem Céline Sheen, Mariana Flores, sopranos, Fabián Schofrin, contre-ténor, Fernando Guimarães, Zachary Wilder, ténors, Matteo Bellotto, Victor Torres, barytons, Sergio Foresti, basse, Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Magnificat. Et exultavit Fernando Guimarães, Zachary Wilder, ténors, Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

Claudio Monteverdi (1567-1643)

Vêpres de la Vierge bienheureuse (1610) Magnificat. Sicut erat in principio Choeur de chambre de Namur, Cappella Mediterranea, direction Leonardo García Alarcón

Ambronay AMY041

CLAUDIO MONTEVERDI

Les Vêpres de la Vierge

MARIANA FLORES: soprano

GWENDOLINE BLONDEEL: soprano

DAVID SAGASTUME: contre-ténor

VALERIO CONTALDO: ténor

MATHIAS VIDAL: ténor

ALEJANDRO MEERAPFEL: baryton

SALVO VITALE: basse

CHŒUR DE CHAMBRE DE NAMUR

CAPPELLA MEDITERRANEA

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE

SOFI JEANNIN: chef de chœur

LEONARDO GARCÍA ALARCÓN: orgue et direction

Concert diffusé le 2 novembre sur France Musique.