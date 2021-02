Mithridate, de Racine à Mozart

La version de Mozart est la plus connue, mais entre la pièce de Racine et l'adaptation du prodige autrichien, une dizaine de compositeurs se sont attelés à retracer en musique la vie de Mithridate VI, roi du Pont vaincu par les Romains. Retour sur ces différentes versions.

100 ans d'adaptations

Écrite en 1673, la tragédie en vers Mithridate de Jean Racine, donna lieu à plusieurs opéras, principalement italiens. En 1707, il devient le chef-d'oeuvre lyrique d'Alessandro Scarlatti. Un livret de Cigna-Santi, plus compact et libre, inspirera d'abord Nicola Porpora, Quirino Gasparini, et enfin en 1770, Wolfgang Amadeus Mozart, signant ici son premier long opera seria à seulement 14 ans. D'autres compositeurs suivront, sans faire de l'ombre à la version de Mozart;

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Ouverture

Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Alessandro Scarlatti (1660-1725)Il Mitridate Eupatore (1707) Air de Stratonice "Esci omai"

Elisabeth Watts (soprano), English Concert, direction Laurence Cummings

Harmonia Mundi HMU807574

Nicola Porpora (1686-1768)Mitridate (1730-36) Duo Siface-Semandra "La gioia ch'io sento"

Philippe Jaroussky (contreténor), Cecilia Bartoli (mezzo-soprano), Orchestre baroque de Venise, direction Andrea Marcon

Erato 50999 9341332 9

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte I. Sc 2 Récitatif Sifare, Aspasia "Se a me s'unisce Arbate"

Natalie Dessay (Aspasia), Cecilia Bartoli (Sifare), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte I. Sc 3. Air de Sifare "Soffre il mio cor con pace"

Cecilia Bartoli (Sifare), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte II. Sc 4. Air de Mitridate "Tu che fedel mi sei"

Giuseppe Sabbatini (ténor), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte I. Sc 7. Air d'Aspasia "Ne sen mi palpita"

Natalie Dessay (Aspasia), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte II. Sc 15. Duo Aspasia, Sifare "Se viver non degg'io"

Natalie Dessay (Aspasia), Cecilia Bartoli (Sifare), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte I. Sc 2. Air d'Aspasia "Al destin che la minaccia"

Natalie Dessay (Aspasia), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte III. Sc 1. Air d'Ismene "Tu sai per chi m'acccese"

Sandrine Piau (Ismene), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)Mitridate, re di Ponto (1770) Acte III. Sc 12. Quintette finale

Natalie Dessay (Aspasia), Cecilia Bartoli (Sifare), Brian Asawa (Farnace), Sandrine Piau (Ismene), Hélène Le Corre (Arbate), Les Talens lyriques, direction Christophe Rousset

Decca 460772-2