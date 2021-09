Miles Davis Chapitre 4. Années 60, le deuxième quintet

A l’occasion des 30 ans de sa mort retour sur la vie de l’étoile filante à la trompette : Miles Davis ! Aujourd’hui, le second quintet...

Mythique sextet

En 1959, avec l'album Kind of Blue, Miles Davis a atteint le statut de mythe. Le disque sera classé premier dans les magazines et académies de jazz. Le sextet réuni par Miles Davis le 2 mars 1959 pour Kind of blue rappelle les grandes heures des années précédentes, avec à côté de lui, Cannonball Adderley, John Coltrane, Paul Chambers et Jimmy Cobb. Bill Evans est au piano, sauf pour Freddie freeloader, où on entend Wynton Kelly. A propos du sextet réuni par Miles Davis en 1959, le saxophoniste Cannonball Adderley affirme : "le jazz n'a pas de place pour la stagnation. Je sais une chose de façon sûre : vous ne pouvez pas vous répéter soir après soir lorsque vous travaillez avec Miles Davis. Miles et Coltrane sont tout le temps en train de créer et le défi est immense…. Le groupe de Miles est comme il devrait être. C'est un laboratoire. De la musique neuve et excitante est jouée chaque soir…". Malgré ce succès le jeu de John Coltrane est très controversé, et son départ met fin à cet ensemble. Ce sera un véritable coup dur pour Miles.

Difficultés et second quintet

Malgré son succès, Miles bute sur quelques obstacles comme le racisme, encore au cœur de la société de l’époque et la difficulté de se réinventer. Comment se renouveler sans ses partenaires de choix ? Quel nouveau groupe pour le faire avancer ? En cherchant et en écoutant les recommandations de ses amis, finalement, Miles Davis trouve un ensemble qui le satisfait. Des musiciens de la jeune génération, avec qui il va former son deuxième quintet. Le saxophone est tenu d'abord par George Coleman qui laissera la place ensuite à Wayne Shorter. Quant à la section rythmique, c'est, dit-on, la meilleure qu'il ait jamais eue. Ron Carter, le plus âgé, 26 ans, à la contrebasse, Herbie Hancock, 23 ans, au piano, et le benjamin Tony Williams, 17 ans seulement, à la batterie.

Programmation musicale

Miles Davis (1926-1991)

Freddie freeloader

Miles Davis Sextet : Miles Davis, trompette, Julian Cannonball Adderley, saxophone alto, John Coltrane, saxophone ténor, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, contrebasse, Jimmy Cobb, batterie (enregistrement du 2 mars 1959)

CBS 4606032

Miles Davis (1926-1991)

All blues

Miles Davis Sextet : Miles Davis, trompette, Julian Cannonball Adderley, saxophone alto, John Coltrane, saxophone ténor, Bill Evans, piano, Paul Chambers, contrebasse, Jimmy Cobb, batterie (enregistrement du 2 mars 1959)

CBS 4606032

Joaquín Rodrigo (1901-1999) / Gil Evans (1912-1988)

Concierto de Aranjuez

Miles Davis, trompette, Gil Evans et son orchestre

(enregistrement du 20 nov 1959) Columbia 88883756642-7

Gil Evans (1912-1988)

Solea

Miles Davis, trompette, Gil Evans et son orchestre

(enregistrement du 11 mars 1960)

Columbia 88883756642-7

Ray Henderson et Mort Dixon

Bye bye blackbird (1926) Miles Davis Quintet : Miles Davis, trompette, Hank Mobley, saxophone ténor, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, contrebasse, Jimmy Cobb, batterie

(enregistrement d'avril 1961 au Blackhawk à San Francisco)

Columbia 88697524922-14

Frank Churchill (1901-1942)

Someday my prince will come

Miles Davis Quintet : Miles Davis, trompette, John Coltrane, saxophone ténor, Wynton Kelly, piano, Paul Chambers, contrebasse, Jimmy Cobb, batterie

(enregistrement de mars 1961)

Columbia 88883756642-8

Victor Feldman, Miles Davis

Seven steps to heaven

Miles Davis Quintet : Miles Davis, trompette, George Coleman, saxophone ténor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrebasse, Tony Williams, batterie

Columbia 88697524922-18

Wayne Shorter, Miles Davis

E.S.P.

Miles Davis Quintet : Miles Davis, trompette, Wayne Shorter, saxophone ténor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrebasse, Tony Williams, batterie

(enregistrement de janvier 1965)

Columbia 4678992

Richard Carpenter (1929-2012)

Walkin' Miles Davis Quintet : Miles Davis, trompette, Wayne Shorter, saxophone ténor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrebasse, Tony Williams, batterie

(enregistrement 22 décembre 1965)

CBS 88 606

Ned Washington, Bronisław Kaper

On green dolphin street Miles Davis Quintet : Miles Davis, trompette, Wayne Shorter, saxophone ténor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrebasse, Tony Williams, batterie

(enregistrement le 23 décembre 1965)

CBS 88 606

Miles Davis (1926-1991)

The Theme

Miles Davis Quintet : Miles Davis, trompette, Wayne Shorter, saxophone ténor, Herbie Hancock, piano, Ron Carter, contrebasse, Tony Williams, batterie

(enregistrement à la salle Pleyel à Paris 6 novembre 1967)

Columbia 8869794053