Miles Davis Chapitre 2. Années 50, le premier quintet

A l’occasion des 30 ans de sa mort retour sur la vie de l’étoile filante à la trompette : Miles Davis ! Aujourd’hui, le premier quintet...

Montée et chute brutale

Tout semble aller pour le mieux pour Miles Davis à la fin des années 40 : il est devenu une figure marquante du jazz aux Etats-Unis. Après ses débuts auprès de Charlie Parker il crée un nonette avec qui il développe un son nouveau, mais c’est un peu tôt pour le public… c’était ce qui a donné l'album Birth of Cool. La trajectoire de Miles est donc bien lancée, il fait le festival de Jazz de Paris en 1949 et est l’un des invités phares, il fréquente le gratin parisien et tombe même amoureux de Juliette Gréco. Mais lorsqu’il rentre aux Etats-Unis, il n’a pas de travail, pas de perspectives… C’est la chute. Alors qu’il était le musicien le plus clean du be-pop il tombe dans la drogue pendant quatre ans, jouant peu et abandonnant sa famille.

Retour sur scène et Prestige

Miles joue donc très peu, mais il se fait repérer par un label, Prestige, son directeur pense qu’il a trouvé son identité avec son nonet. En 1951 Miles se rend en studio pour enregistrer, le passage au 33 tours permet une liberté bien plus grande. Miles, grand improvisateur laisse libre cours à son imagination. Hormis cette opportunité Miles va mal et travaille peu, en 53 sa santé est très mauvaise, il y a des enregistrements cette année-là, mais l’ambiance est mauvaise. Miles commence à être éclipsé par de nouvelles révélations du jazz et son comportement de junkie lui porte préjudice. Il rentre finalement dans la ferme de son père et se désintoxique tout seul. Il revient désintoxiqué en 1954 et recommence à tourner, il se fait repérer à nouveau et signe avec Columbia… Il fonde un nouveau quintet et recrute un nouveau, John Coltrane.

