Milan, 1832 : L’Élixir d'amour de Donizetti

Musicopolis vous souhaite une belle Saint-Valentin avec l'Elixir d'amour de Gaetano Donizetti. Un opéra bouffe qu'il compose à l'âge de 34 ans et qui séduit immédiatement le public et la presse. Selon La Gazzetta di Milano : "Dire quel morceau est le plus beau serait une tâche bien difficile."

Style brillant, public bruyant

En ce 12 mai 1832, la salle est comble dans l'opéra de la Cannobiana, le deuxième de Milan, après la Scala, pour la création du petit opéra buffa de Donizetti, L'Elixir d'amour.

Quelques jours plus tard, Hector Berlioz arrive à Milan, il décrit l'ambiance qui règne au théâtre : "Je trouvai la salle pleine de gens qui parlaient tout haut et tournaient le dos au théâtre ; les chanteurs gesticulaient toutefois et s’époumonaient à qui mieux mieux ; du moins je dus le croire en les voyant ouvrir une bouche immense, car il était impossible, à cause du bruit des spectateurs, d’entendre un autre son que celui de la grosse caisse. On jouait, on soupait dans les loges, etc., etc. En conséquence, voyant qu’il était inutile d’espérer entendre la moindre chose de cette partition, alors nouvelle pour moi, je me retirai. Il paraît cependant, plusieurs personnes me l’ont assuré, que les Italiens écoutent quelquefois."

A propos de cette nouvelle création, La Gazzetta di Milano écrit : "Le style en est brillant, le passage du bouffe au sérieux est effectué avec des gradations surprenantes et les émotions sont traitées avec une véritable passion musicale… L'orchestration y est toujours brillante et appropriée aux situations. Elle révèle la main d'un maître et accompagne une ligne vocale tantôt brillante, tantôt vivante, tantôt colorée. Airs, duos, trios, morceaux d'ensemble, tant au premier qu'au second acte, tout est beau, très beau et fut très applaudi. Dire quel morceau est le plus beau serait une tâche bien difficile."

