Michael Haydn, frère de...

La réputation de Franz Joseph Haydn, le "père de la symphonie et du quatuor à cordes", a éclipsé beaucoup de ses contemporains, dont son propre frère, Michael Haydn. Retour sur l'oeuvre d'un compositeur talentueux mais dans l'ombre de l'autre Haydn

Une oeuvre très diverse

Brillant choriste dans sa jeunesse, Michael Haydn se spécialise dans le violon et la direction d'orchestre et entre au service de plusieurs grands hommes d'église et de cour. Pour cette raison, il a surtout composé des oeuvres vocales, notamment des cantates et des choeurs d'hommes. Il n'a toutefois pas oublié la musique instrumentale. Si l'on n'y retrouve pas le génie de son illustre frère, on y décèle cependant une inspiration continue, qui a marqué Mozart (au point que plusieurs oeuvres de Michael Haydn furent attribués au génie de Salzbourg !)

Programmation musicale

Michael Haydn (1737-1806)Ave Regina Choeur du Collège Saint John de Cambridge, direction George Guest

Decca 4831274

Michael Haydn (1737-1806)Regina Coeli (1766) I. Allegro

Sascha Keller (soprano), Serge-Etienne Freytag (alto), Orchestre de chambre de Zürich, direction Howard Griffiths

Novalis 150 178-2

Michael Haydn (1737-1806)Missa pro quadragesima (1794) I. Kyrie : Corale

Levente Gyongyosi (orgue), Choeur Purcell, direction Gyorgy Vashegyi

Hung HCD 32567

Michael Haydn (1737-1806)Concerto pour violon en Si bémol majeur MH 36 (1760) III. Allegro molto

Baiba Skride (violon), Orchestre Carl Philip Emanuel Bach, direction Hartmut Haenchen

Sony SK 92939

Michael Haydn (1737-1806)Concerto pour cor MH 53 III. Allegro

Johannes Hinterholzer (cor naturel), Hofmusik de Salzbourg, direction Wolfgang Brunner

CPO 777 538-2

Michael Haydn (1737-1806)Die Wahrheit der Natur MH 118 (juillet 1769) Air de Herr Vollstreich "Alexander und Philotas"

Virgil Hartinger (ténor), Philharmonie de chambre de Salzbourg, direction Wolfgang Brunner

CPO 5550322

Michael Haydn (1737-1806)Die Wahrheit der Natur MH 118 (juillet 1769) Air à 3 de Aglaia, le Mentor et la Nature "Nimm von mir Aglaia"

Lina Ferencz (alto, Aglaia), Maximilian Kiener (ténor, Mentor), Armin Gramer (contreténor, Nature), Philharmonie de chambre de Salzbourg, direction Wolfgang Brunner

CPO 5550322

Michael Haydn (1737-1806)Requiem en ut mineur MH 155 (1771) Introït. Requiem aeternam

Choeur Bach de Salzbourg, Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, direction Ivor Bolton

Oehm OC 536

Michael Haydn (1737-1806)Messe Sancti Hieronymi MH 254 (1777) I. Kyrie

Choeur Arsys, Ensemble Zefiro, direction Pierre Cao

Ambronay AMY011

Michael Haydn (1737-1806)Messe Sancti Hieronymi MH 254 (1777) V. Et resurrexit

Johannette Zomer (soprano), Cornelius Hauptmann (basse), Choeur Arsys, Ensemble Zefiro, direction Pierre Cao

Ambronay AMY011

Michael Haydn (1737-1806)Missa pro quadragesima (1794) III. Sanctus

Levente Gyongyosi (orgue), Choeur Purcell, direction Gyorgy Vashegyi

Hung HCD 32567

Michael Haydn (1737-1806)Lied der Freiheit (1795)

Die Singphoniker

Capriccio CPO 999333-2