La symphonie n° 1 en sol mineur d'Étienne Nicolas Méhul

Reconnu comme un maître du grand opéra à la française du XIXe siècle, Étienne Nicolas Méhul (1763-1817) a aussi composé 4 symphonies en l'espace de deux ans. La première d'entre elles, en sol mineur, révèle une influence haydnienne, mais aussi une voix personnelle à redécouvrir.

La symphonie française au début du XIXe siècle

Depuis plusieurs années, le Conservatoire Impérial de Musique de Paris a pris l'habitude de donner des "Exercices d'élèves", concerts où l'on fait jouer et chanter les meilleurs élèves de l'Institution. Le 12 mars 1809, c’est dans la salle de la rue Bergère que Méhul fait entendre sa Première symphonie lors de l' "Exercice" du jour

Réception de la symphonie

La critique de l'époque loue la "richesse des motifs" parcourant la symphonie en sol mineur. Du côté du public, la réception est beaucoup plus tiède. Plus habitué à entendre chez Méhul sa musique narrative et descriptive (l'ouverture de La Chasse du Jeune Henri a ainsi fait oublier aujourd'hui le reste de l'opéra), le public reste plus froid à l’écoute de sa musique pure. Méhul voulait un temps oublier les contraintes du théâtre pour la symphonie, mais il finira par y retourner, poussé par la demande générale.

Programmation musicale

Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817)

Symphonie n°1 en sol mineur (1808 ?) I. Allegro

Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Musifrance 2292-45026-2

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie en Si bémol majeur Hob I : 85 (1786) I. Adagio-Vivace

Le Concert de la loge, direction Julien Chauvin

Aparte AP131

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°1 (1799-1800) I. Adagio molto-Allegro con brio

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv Produktion AP 439900-2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Symphonie n°1 (1799-1800) III. Menuetto : Allegro molto e vivace

Orchestre Révolutionnaire et Romantique, direction John Eliot Gardiner

Archiv Produktion AP 439900-2

Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817)

Symphonie n°1 en sol mineur (1808 ?) II. Andante

Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Musifrance 2292-45026-2

Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817)

La chasse du jeune Henri (1797) Ouverture

Orchestre de Bretagne, direction Stefan Sanderling

ASV CD DCA 1140

Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817)

Symphonie n°1 en sol mineur (1808 ?) III. Menuet

Orchestre Gulbenkian, direction Michel Swierczerwski

Nimbus NI 5184/85

Etienne-Nicolas Méhul (1763-1817)

Symphonie n°1 en sol mineur (1808 ?) IV. Finale. Allegro agitato

Les Musiciens du Louvre, direction Marc Minkowski

Musifrance 2292-45026-2