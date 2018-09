1921, Maurice Emmanuel crée ses Chansons bourguignonnes du Pays de Beaune

« Dans mon enfance, j’ai entendu monter des vignes, au temps des vendanges, la voix des Layots, des Beuquins. Jusque vers 1875, ils faisaient la cueillette en musique. Ces rustiques mélodies, à une ou plusieurs voix, me causaient autant de surprise que de joie, me secouaient d’étrange sorte. Lointains, disloqués par le vent, ils me suggéraient des tournures mélodiques à la fois charmeuses et étranges. »

Maurice Emmanuel