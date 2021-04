Matthew Locke, un provincial à Londres

Peu de compositeurs anglais ont pu prospérer au XVIIe siècle, entre guerre civile et censure de Cromwell. Mais entre William Byrd et Henry Purcell, nous nous intéressons à Matthew Locke, spécialisé dans la musique des consorts et pour la scène.

Un oublié du baroque anglais

Arrivé à Londres à seulement 34 ans, Locke parvient à se faire remarquer du côté artistique (on lui doit le récitatif à l'anglaise et la création de tout un genre : le "semi-opéra") mais aussi professionnellement. Après avoir donné des concerts dans plusieurs riches maisons, la Cour le remarque enfin et il devient Compositeur de la Private Music de Charles II, Compositeur de l'ensemble des 24 Violons du Roi, et Organiste et compositeur de la chapelle de la Reine Catherine... malgré ses colères légendaires !

Programmation musicale

Matthew Locke (v.1621-1677)Suite n°2 en ré min-Ré Maj pour 4 violes et basse continue (extr. de Consort of Four Parts) I. Fantaisie

Elisabeth Kenny (théorbe), Ensemble Phantasm

Linn Records CKD594

Matthew Locke (v.1621-1677)O be joyful in the Lord all ye lands New College Choir Oxford, The Parley of Instruments, direction Edward Higginbottom

Hypérion CDH55250

Matthew Locke (v.1621-1677)Suite n°1 en ré mineur pour 4 violes et basse continue (extr. de Consort of Four Parts) I. Fantaisie Elisabeth Kenny (théorbe), Ensemble Phantasm

Linn Records CKD594

Matthew Locke (v.1621-1677)Suite n°3 en Fa majeur - transposée en Do majeur (extr. de Consort of Four Parts) II. Courante et IV. Sarabande

Consort Brouillamini

Paraty

Matthew Locke (v.1621-1677)Suite n°4 en Fa Majeur pour 4 violes et basse continue (extr. de Consort of Four Parts) II. Courante Elisabeth Kenny (théorbe), Ensemble Phantasm

Linn Records CKD594

Matthew Locke (v.1621-1677)Cupid and Death (1659) 5ème entrée. La Nature, Mercure et Choeur "Where am I"

Emma Kirby (la Nature), David Thomas (Mercure), The Consort of Musicke, direction Anthony Rooley

Deutsche Harmonia Mundi 88697974482-6

Matthew Locke (v.1621-1677)The Tempest (1674) Curtain tune

Le Concert des Nations, direction Jordi Savall

Alia Vox AVSA99141

Matthew Locke (v.1621-1677)Psyche (1675). The Descending of Venus

Rachel Redmond (soprano), Le Caravansérail, direction Bertrand Cuiller

Harmonia Mundi 2296DI

Matthew Locke (v.1621-1677)Be thou exalted Lord New College Choir Oxford, The Parley of Instruments, direction Edward Higginbottom

Hypérion CDH55250

Matthew Locke (v.1621-1677)The Tempest (1674) A martial Jigg

La Tempête, direction Simon-Pierre Bestion

Alpha 608

Matthew Locke (v.1621-1677)Lord let me know my end New College Choir Oxford, The Parley of Instruments, direction Edward Higginbottom

Hypérion CDH55250