Marie Fel, star de l'Académie Royale de Musique

Marie Fel (1713-1794) a charmé son auditoire dès 21 ans dans l'opéra Philomèle de Louis de Lacoste. Elle a ensuite poursuivi une carrière de cantatrice courtisée dans le Tout-Paris, notamment grâce à sa collaboration avec Jean-Philippe Rameau

Une étoile du XVIIIe siècle

"Brillante et légère", "légère et sonore", "légère et parfaite en son genre", "charmante, pure, argentine", "c'est un timbre d'argent"… Autant de qualificatifs flatteurs pour la voix de Marie Fel, star de la scène parisienne du XVIIIe siècle. Ce n'est pourtant que 10 ans de petits rôles après ses débuts que Marie Fel se fait un nom à l'Académie Royale de Musique, notamment dans Atys de Lully et les opéras de Rameau. Elle quitte l'Opéra en 1758 pour se consacrer ensuite à l'enseignement.

Programmation musicale

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)Daphnis et Chloé (1ère le 28 octobre 1747) Acte III. Air de Chloé "Vole, amour, vole"

Gaëlle Méchaly (soprano), Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet

Glossa GCD 921605

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)L'impatience, cantate (v. 1720) II. Air gai "Ce n'est plus le poids de ma chaîne"

Sandrine Piau (soprano), Christophe Coin (basse de viole), Willem Jansen (clavecin)

Fnac Alpha 592333

Louis de Lacoste (v. 1675-v. 1750)Philomèle (1705) Prologue. Sc 1. Air de Vénus "Ah quand reviendront nos beaux jours"

Carolyn Sampson (soprano), Ex Cathedra, direction Jeffrey Skidmore

Hypérion CDA68035

Michel Richard Delalande (1657-1726)Motet Exurgat Deus (1706) Regna terrae

Carolyn Sampson (soprano), Ex Cathedra, direction Jeffrey Skidmore

Hypérion CDA68035

Michel Richard Delalande (1657-1726)Motet Te Deum laudamus (1684) Air Tu rex gloriae

Carolyn Sampson (soprano), Ex Cathedra, direction Jeffrey Skidmore

Hypérion CDA68035

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)Les Indes Galantes (1735) Prologue. Hébé "Vous qui d'Hébé suivez les lois"

Ana Quintans (soprano), La Chapelle Harmonique, direction Valentin Tournet

Château de Versailles 577453

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)Les Indes Galantes (1735) Première Entrée. Air de Phani " "Viens hymen"

Emmanuelle de Negri (soprano), La Chapelle Harmonique, direction Valentin Tournet

Château de Versailles 577453

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)Atys (1676) Acte IV. Sc 4. Duo Atys Sangaride "Je jure, je promets"

Agnès Mellon (soprano), Guy de Mey (ténor), Les Arts Florissants, direction William Christie

Harmonia Mundi HML 5901257.59

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)Platée (1749) Acte II. La Folie "Aux langueurs d'Apollon, Daphné se refusa"

Mireille Delunsch (soprano), Les Musiciens du Louvre-Grenoble, direction Marc Minkowski (enregistré à l'Opéra de Paris le 18 février 2002)

Son INA

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)Zoroastre (livret de Louis de Cahuzac) Acte V. Sc 8. Ariette gracieuse d'Amélite "L'amour vole"

Gaëlle Méchaly (soprano), Les Arts Florissants, direction William Christie

Erato 0927 43182-2

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)Salve Regina (1752) Ad te clamamus, exsules, filii Evae

Carolyn Sampson (soprano), Ex Cathedra, direction Jeffrey Skidmore

Hypérion CDA68035

Jean-Philippe Rameau (1683-1764)Les Surprises de l'amour (1748, rév 1757) Acte II. Sc 3. Air de Parthénope "Accordez vos sons et vos pas"

Carolyn Sampson (soprano), Ex Cathedra, direction Jeffrey Skidmore

Hypérion CDA68035