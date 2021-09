Marie-Antoinette, une reine bien musicale

Férue de musique, la reine Marie-Antoinette cherche à développer à Versailles le plaisir musical. Au Trianon, elle organise de nombreux concerts de chambre ainsi que des représentations d'opéras et soutient les grands compositeur de son temps.

Marie-Antoinette a reçu une éducation d'agrément, riche de musique et de danse. Dans ses bagages pour venir en France, elle emporte une harpe, son instrument favori. Après son mariage, elle se consacre à la lecture, fait donner des petits concerts et améliore ses talents en prenant des leçons de danse et de musique. Amatrice de spectacles, et en particulier d'opéra, Marie-Antoinette se déplace à Paris pour les opéras qu'elle ne peut faire jouer à Versailles.

à réécouter AUDIO 9 min émission Histoires de Musique Marie-Antoinette, Reine des Arts

En 1773, est arrivé à Paris un célèbre compositeur autrichien, qui a été son professeur de chant à Vienne ; le chevalier Gluck. Invité par l'Académie Royale de Musique à composer plusieurs opéras, il donne avec grand succès Iphigénie en Aulide en avril 1774. La reine Marie-Antoinette défend la musique de Gluck, son compatriote et ancien professeur. Elle aime également beaucoup celle d'André Grétry, qu'elle nomme d'ailleurs directeur de sa musique personnelle.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Au Trianon, Marie-Antoinette organise des concerts. Elle fait notamment donner des romances à la mode. Pour quelques invités triés sur le volent, elle se produit parfois sur la scène ; dans le rôle de Colette du Devin du Village de Rousseau par exemple. Grétry, Philidor, Monsigny, mais aussi les italiens Piccinni ou Sacchini, nombreux sont nombreux les compositeurs d'opéras-comiques à l'époque de Marie-Antoinette. En allant voir leurs ouvrages à Paris ou en les faisant venir à Versailles ou à Trianon, elle les soutient de son mieux et fait ainsi résonner de musique tout Paris.

Programmation musicale

Jean-Baptiste Lully (1632-1687)

Te Deum (1677) I. Simphonie

Le Concert Spirituel, direction Hervé Niquet

Fnac 592308

Joseph Haydn (1732-1809)

Concerto pour harpe et orchestre n°4 en sol majeur HOB XVIII:4 (1770) III. Rondo. Presto

Xavier de Maistre, harpe, Orchestre Symphonique de la Radio de Vienne, direction Bertrand de Billy

Sony 88697426992

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)

Orphée et Eurydice (1762-1774) Acte II Sc 1. Ballet des Ombres heureuses

Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Eliot Gardiner

EMI 7498342

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)

Sonate en trio n°3 en La majeur (v. 1746) II. Allegro

Solistes du Parlement de Musique

Assai 222272

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie en ut majeur "Roxelane" (Arrangement John Elouis (1758—1833))

Masako Art, harpe

Bis BIS2471

François Giroust (1737-1799)

Messe pour le Sacre de Louis XVI (1775) II. Gloria

Choeur de Chambre de Namur, Musica Polyphonica, direction Louis Devos

Erato 2292-45024-2

Christoph Willibald von Gluck (1714-1787)

Iphigénie en Aulide Acte II. Sc 3. Achille et Choeur "Chantez, célébrez votre reine"

Musifrance 245003-2

André Modeste GrétryL'Amitié à l'épreuve (1770) Ouverture

Orchestre de Bretagne, direction Stefan Sanderling

ASV CD DCA 1095

Jean-Paul-Egide Martini (11741-1816)

Plaisir d'amour

Felicity Lott, soprano, Isabelle Moretti, harpe

CD Naïve V 5186

André Modeste Grétry

Zémire et Azor, comédie-ballet mêlée de chants et de danses (1771) Acte IV. Ariette d'Ali "J'en suis encore tremblant"

Michel Hamel, ténor, Ali, Orchestre Symphonique de Bournemouth, direction Thomas Beecham

SOMM-BEECHAM 030-2

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Le Devin du Village (1752) Finale. Air de Colette et Choeur "Allons danser"

Jeanine Micheau, Colette, Choeurs Raymond Saint Paul, Orchestre de chambre Louis de Froment, direction Louis de Froment

EMI 5752662

Antonio Sacchini (1730-1786)

Oedipe à Colonne (1786) Acte III. Sc 1. Air d'Antigone "Dieux ce n'est pas pour moi"

Véronique Gens, soprano, Les Talens Lyriques, direction Christophe Rousset

Virgin 5099921657429

Joseph Haydn (1732-1809)

Symphonie n°85 Hob. I : 85 dite "La Reine de France" (1785) IV. Finale. Presto

Tafelmusick, direction Bruno Weil

Sony SK 6629