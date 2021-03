Mahler intime, les Rückert-Lieder

Comme à son habitude, Mahler, occupé par son poste de chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne, n'a que ses vacances pour composer. En 1901, ce sont 5 poèmes de Friedrich Rückert qu'il met en musique, pour un des plus beaux cycles de lieder du compositeur.

Un cycle ténébreux

Tranchant avec ses précédents cycles, le virage plus tragique des Rückert-Lieder marque un tournant esthétique de la vie du compositeur. Lieder et symphonies vont désormais se colorer d'une tonalité plus sombre. Se peut en partie à cause de la grave hémorragie qui le frappa au début de l'année 1901. Le dernier lied "Liebst du um Schönheit", composé l'année suivante, est toutefois une trouée de lumière, sans doute inspiré par ses amours avec Alma Schindler, devenue sa femme.

Programmation musicale

Gustav Mahler (1860-1911)Rückert Lieder (1901) Blicke mir nicht in die Lieder !

Dietrich Fischer-Dieskau (baryton), Orchestre philharmonique de Vienne, direction Zubin Mehta

Orfeo C 336931 B

Gustav Mahler (1860-1911)Rückert Lieder (1901) Um Mitternacht

Dietrich Fischer-Dieskau (baryton), Orchestre philharmonique de Vienne, direction Karl Boehm

DGG 000289 477 555

Gustav Mahler (1860-1911)Rückert Lieder (1901) Ich atmet einen linden Duft

Thomas Hampson (baryton), Orchestre philharmonique de Vienne, direction Leonard Bernstein

DGG 431682-2

Johannes Brahms (1833-1897)Sonate pour alto et piano en Mi bémol majeur op 120 n°2 (1894) I. Allegro amabile

Tabea Zimmermann (alto), Kirill Gerstein (piano)

Myrios MYR004

Gustav Mahler (1860-1911)Rückert Lieder (1901) Ich bin der Welt abhanden gekommen

Dietrich Fischer-Dieskau (baryton), Orchestre de la Radio Bavaroise, direction Rafael Kubelik

DGG 463516-2

Gustav Mahler (1860-1911)Rückert Lieder (1902) Liebst du um Schönheit

Jennifer Tani (soprano), Anne-Lise Gastaldi (piano)

Elstir-Editions