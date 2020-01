Lyon, 1979 : Le Livre des Prodiges de Maurice Ohana

Maurice Ohana (1913-1992) Livre des Prodiges (1978)

Date de composition : 16 mai 1978 - 14 jul 1978

Durée : 29 mn environ

Éditeur : Jobert, 1979

Commande: Ministère de la Culture et Orchestre de Lyon pour le 10e anniversaire de sa fondation

Dédicace : à Serge Baudo, à l’Orchestre de Lyon.

"L'oeuvre adopte la forme d'un concerto pour grand orchestre. Chaque groupe instrumental est amené à déployer ses puissances ou ses vertus spécifiques dans des séquences dialoguées, avant de se fondre dans la clameur des tutti. Entre les divers épisodes, une sorte de refrain rappelle le paysage qui sert de toile de fond à toute l'oeuvre. C'est un 'Clair de Terre' aux couleurs voilées et changeantes, comme si tout se déroulait sous la veille silencieuse d'un astre dédoublé et lointain, lequel serait notre Terre." Maurice Ohana

Quelques jours après la création lyonnaise, l'Orchestre National de Lyon est à Paris. Cette fois-ci, Le Monde a fait le déplacement en la personne de son critique Jacques Longchampt, qui en rend compte quelques jours plus tard. Après la "Sérénade K.320" de Mozart, écrit-il : "Au grand complet, l'Orchestre de Lyon faisait ensuite une éblouissante démonstration avec la création, à Paris, du Livre des prodiges de Maurice Ohana, dont les sous - titres (Taureaux ailés, Dragons à sept têtes, Soleil renversé, Conjuration des sorts, etc.), fournis pour tout potage par le programme, incitaient à voyager dans l'espace et le temps ;la musique aussi avec ses harmonies complexes et mystérieuses, ses polyphonies chargées et légères à la fois, cette orchestration aux éclats minéraux, tout un langage monumental et cependant plus souple que celui des grandes bâtisses de Messiaen."

"Dans l'histoire de ce siècle, il y a eu beaucoup d'hydres, qu'on n'a pas su maîtriser, qui ont causé des ravages énormes sans qu'on sache très bien pourquoi, ni d'où elles venaient. Toute la nomenclature du Livre des Prodiges est faite d'allusions à ce genre d’événements, anciens ou contemporains. Et quand ils sont contemporains, ils me semblent justement une réincarnation de mythes qui ont déjà terrorisé ou favorisé l'homme. J'insiste beaucoup sur ce point. Il y a toujours une mémoire immémoriale qui est toujours présente." Maurice Ohana

