Louise Fusil, mémoires d'une chanteuse pendant la Révolution

Louise Fusil (1771-1848), publie ses Souvenirs d'une actrice en 1841. Née dans une famille d'acteurs et mariée à un acteur, elle-même a fait carrière comme chanteuse et actrice. Le plus intéressant dans ses Souvenirs, est peut-être tout ce qu'elle nous dit du goût musical de son époque

La Marseillaise, par Gustave Doré, Collection Corbis Documentary, © Chris Hellier