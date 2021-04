Louis Véron, de la médecine à la direction de l'Opéra

Louis Véron a eu une carrière étonnante. Médecin d'abord spécialisé dans les pastilles pour la toux, il devint ensuite propriétaire d'un journal culturel et devint même directeur de l'Opéra National de Paris, une fonction pas de tout repos comme il le raconte dans ses Mémoires.

Une étonnante carrière

Diplômé mais vite lassé de la pratique de la médecine, Véron diversifie ses activités : professeur de physiologie, écrit dans des revues politiques, co-invente une "pâte pectorale balsamique"... bientôt, l'idée lui vient de créer La Revue de Paris et parvient à convaincre les plus grandes plumes littéraires d'y écrire. Armé d'une telle expérience, il candidate avec succès au poste de directeur de l'Opéra de Paris, et s'y fait remarquer pour sa direction drastique, mais couronnée de succès aux lendemains troublés de la Révolution de Juillet.

Programmation musicale

Louis Ferdinand Hérold (1791-1833)La Somnambule (1827) Acte I. Introduction

Orchestre d'Etat de Victoria, direction Richard Bonynge

Melba Recordings MR 301087

Louis Ferdinand Hérold (1791-1833)La Somnambule (1827) Acte I. 6. Allegro

Orchestre d'Etat de Victoria, direction Richard Bonynge

Melba Recordings MR 301087

Louis Ferdinand Hérold (1791-1833)La Somnambule (1827) Acte III. Marcia : Allegro

Orchestre d'Etat de Victoria, direction Richard Bonynge

Melba Recordings MR 301087

Daniel François Esprit Auber (1782-1871)La Muette de Portici (1828) Acte IV. Air de Masaniello "Du pauvre seul ami fidèle"

Nicolai Gedda (ténor), Philharmonia Orchestra, direction Alceo Galliera

EMI 7695502

Daniel François Esprit Auber (1782-1871)La Muette de Portici (1828) Ouverture

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Thomas Fulton

EMI 7492842

Daniel François Esprit Auber (1782-1871)La Muette de Portici (1828) Acte IV. Choeur "Honneur et gloire ! Célébrons ce héros"

Jean-Philippe Lafont (Pietro), Ensemble choral Jean Laforge, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, direction Thomas Fulton

EMI 7492842

Gioacchino Rossini (1792-1868)Le Comte Ory (1828) Acte I. Air du Comte Ory "Que les destins prospères"

John Aler (le Comte Ory), Orchestre de l'Opéra de Lyon, direction John Eliot Gardiner

Philips 422406-2

Daniel-François Esprit Auber (1782-1871)Le Dieu et la Bayadère (1830) Ouverture

Orchestre de l'Opéra de Göteborg, direction Tommy Andersson

STERLING CDS-1039-2

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)Robert le Diable (1831) Acte III. Sc 2. Air de Bertram "Encore un de gagné"

Samuel Ramey (basse), Orchestre et Choeur de la Radio de Munich, direction Jacques Delacote

EMI 7495822

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)Robert le Diable (1831) Acte III. Sc 7. Air de Bertram "Voici donc les débris du monastère"

Samuel Ramey (basse), Orchestre et Choeur de la Radio de Munich, direction Jacques Delacote

EMI 7495822

Giacomo Meyerbeer (1791-1864)Robert le Diable (1831) Acte V. Trio Bertram, Alice, Robert, et Finale

Samuel Ramey (Bertram), Michèle Lagrange (Alice), Alain Vanzo (Robert), Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, direction Thomas Fulton

Enregistrement France Musique 29 juin 1985

