Louis-Moreau Gottschalk, compositeur et voyageur

Compositeur atypique, l’Américain Gottschalk (1829-1869) passa autant de temps en Europe et dans les Antilles qu'aux États-Unis. Influencé par la musique de tous ces différents pays, il composa des pièces (notamment pour piano) d'une modernité étonnante dans leurs couleurs et rythmes.

Au carrefour de différentes cultures

Né à la Nouvelle Orleans, en Louisiane, en 1829, Louis Moreau Gottschalk a des origines multiples par ses parents : son père né à Londres vient d'Allemagne et sa mère, issue d'une famille noble française, vient de Saint Domingue. La Nouvelle Orléans est une ville cosmopolite et multiraciale, et sa musique se compose aussi bien de chants d'esclaves africains que de mélopées amérindiennes et de contredanses européennes. Le jeune Gottschalk va faire son miel de toutes ces influences différentes.

Programmation musicale

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Tournament Galop (1850-51)

Laure Favre-Kahn, piano

Transart TR 139

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Symphonie romantique "La Nuit des tropiques" (1858-59) I. Andante

Orchestre de l'Opéra d'Etat de Vienne, direction Igor Buketoff

Vox Prima MWCD 7139

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)La savane, ballade créole, op.3 (1847–9)

Eugene List, piano

Vanguard

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Le Mancenillier, op.11, West-Indian Serenade (1849–50)

Philip Martin, piano

Hyperion CDA66459

Frédéric Chopin (1810-1849)Concerto pour piano n° 1 en mi mineur op.11 (1830) II. Romance : Allegretto

Daniil Trifonov (piano), Orchestre de la Philharmonie nationale de Varsovie, direction Antoni Wit

NIFCCD 606-607

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Bamboula op.2 (1846–8)

Eugene List, piano

Artemis Classics LLC – ATM CD 1906

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Souvenirs d'Andalousie, caprice de concert sur la caña, le fandango, et le jeleo de Jerez, op.22 (1851)

Laure Favre-Kahn, piano

Transart TR 139

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)The Dying Poet, op.110 (1864)

Eugene List, piano

Artemis Classics LLC – ATM CD 1906

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Le banjo, esquisse américaine, op.15 (1854–5)

Noël Lee, piano

Erato 4509-94357-2

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Souvenir de Porto-Rico op 31 (1857-58)

Georges Rabol, piano

Opus 111 OPS 30-9001

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Escenas campestres cubanas (créé à la Havane, Teatro di Tacón, 17 février 1860)

Orchestre Symphonique du Festival Hot Springs, direction Richard Rosenberg

Naxos 8.559320

Louis Moreau Gottschalk (1829-1869)Symphonie romantique "La Nuit des tropiques" (1858-59) II. Fiesta Criolla

Orchestre de l'Opéra d'Etat de Vienne, direction Igor Buketoff

Vox Prima MWCD 7139

Liens

Article au sujet du premier concert de Gottschalk à Paris 1845