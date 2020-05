Londres, 1914 : Création de la London Symphony de Ralph Vaughan Williams

Né à la campagne Ralph Vaughan Williams a passé son enfance dans le Surrey. Il a fait ses études aussi dans ce comté, dans une école prestigieuse, Charterhouse. Il n'arrive à Londres qu'à l'âge de 18 ans, pour étudier au Royal College of Music. Et pourtant il s'est toujours senti londonien !

Cette fois, tu l'as vraiment fait. Non seulement tu as atteint des sommets mais tu as emmené ton public avec toi. Et tu as prouvé la supériorité musicale de l'Angleterre sur la France. Je me demandes si tu as réalisé comme Ravel sonnait vain et tapageur après ton Epilogue."

Gustav Holst ami de Ralph Vaughan Williams

La London Symphony de Ralph Vaughan Williams a été entendue pour la première fois le 27 mars 1914. Cependant la situation n'est pas si facile pour les compositeurs anglais. A l'époque, c'est encore la musique germanique qui a le vent en poupe. De nombreux chefs d'orchestre allemands viennent diriger à Londres, Arthur Nikish ou Hans Richter. Ils ont tendance à privilégier la musique de chez eux. Malgré les efforts de quelques chefs, les compositeurs britanniques ont du mal à se faire jouer. C'est un organisateur privé Bevis Ellis, qui monte en 1914 une série de concerts de "musique orchestrale moderne". Celui du 27 mars permet d'entendre, à côté des Valses nobles et sentimentales de Ravel, des oeuvres de Delius, Balakirev, Franck et Bax

A l'époque où Vaughan Williams commence à travailler sur sa London Symphony, il est peu connu. Il a fait ses études avec les trois grands professeurs anglais de composition de l'époque, Parry, Wood et Stanford. Puis avec Bruch à Berlin. Et il est même allé prendre quelques leçons avec Ravel, qui lui a surtout fait travailler l'orchestration.

Pour trouver l'origine de la London Symphony de Vaughan Williams, il faut remonter à 1910, et à une conversation entre le compositeur et son ami George Butterworth. "Nous parlions ensemble un jour, se souvient Vaughan Williams, lorsqu'il me dit à sa manière bourrue et abrupte "Tu sais, tu devrais composer une symphonie". J'ai répondu, si je me rappelle bien, que je n'avais jamais écrit de symphonie, et que je n'en avais pas l'intention. Ça n'était pas tout à fait vrai puisque, quelques années plus tôt, j'avais ébauché 3 mouvements d'une symphonie, et un mouvement d'une autre, aujourd'hui heureusement perdus. Je suppose que les mots de Butterworth m'avaient piqué ; j'ai ressorti quelques esquisses de ce qui devait être un poème symphonique sur Londres, et j'ai décidé de le remodeler en forme de symphonie."

Après la première de la London Symphony les amis de Vaughan Williams sont ravis pour lui. Le Daily Telegraph est très élogieux : "La symphonie est l'oeuvre la plus maîtrisée et la plus belle, musicalement et psychologiquement qui soit due à la plume d'un musicien de sa génération."

Programmation musicale

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

A London Symphony (1910-1913) I. Lento - Allegro risoluto

Orchestre Symphonique de la BBC, direction Martyn Brabbins

Hypérion CDA68190

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

A London Symphony (1910-1913) II. Lento

Orchestre Symphonique de la BBC, direction Martyn Brabbins

Hypérion CDA68190

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

A London Symphony (1910-1913) III. Scherzo - Nocturne

Orchestre Symphonique de la BBC, direction Martyn Brabbins

Hypérion CDA68190

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)

A London Symphony (1910-1913) IV. Andante con moto - Lento Epilogue

Orchestre Symphonique de la BBC, direction Martyn Brabbins

Hypérion CDA68190