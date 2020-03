2001, Londres : Harry Potter de John Williams

Les spectateurs qui entrent le 3 novembre dans le cinéma de Leicester Square ont deux heures devant eux pour découvrir comment leur sorcier favori a été porté à l'écran. Ils ne savent pas encore, que par-dessus les images qui leur resteront en sortant, il entendront un thème qui deviendra culte...

C'est proprement incroyable, pour J.K. Rowling l'auteure de Harry Potter : "Ce n'est pas ce que vous imaginez quand vous commencez à écrire un livre" confie-t-elle aux journalistes qui lui montrent la foule de quelques 5000 personnes qui attendent au-dehors du cinéma, en espérant apercevoir quelques célébrités. En effet, alors que la sortie publique ne doit avoir lieu que 2 semaines plus tard, les fans se pressent en foule, beaucoup d'entre eux vêtus de capes noires et coiffés de chapeaux de sorciers, comme les jeunes héros du film...

La naissance d'un thème iconique : le thème d'Hedwige

Le thème d'Hedwige sera une sorte de leitmotiv durant tout le film. C'est le premier que John Williams a composé. Au printemps de 2001, alors que le film est tourné mais pas encore monté, le réalisateur Chris Columbus (connu déjà pour "Mrs Doubtfire", ou "Maman j'ai raté l'avion") demande au musicien de trouver un thème pour un spot publicitaire autour du film, un genre de bande-annonce. Williams élabore celui-ci, et Columbus déclare que c'est exactement ce qu'il lui faut, à la fois majestueux, et magique, parfaitement approprié. Une bonne raison pour Williams d'en faire le motif central de sa partition.

