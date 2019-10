Londres, 1886 : Création de la « Symphonie n°3 avec orgue » de Camille Saint-Saëns

Les premiers voyages de Saint-Saëns en Angleterre datent de 1871, époque de la Commune. A 36 ans, organiste à la Madeleine, il est alors assimilé au clergé, et sa mère l'a pressé de s'enfuir pour échapper à d'éventuelles représailles. A Londres, il a établi quelques contacts, et survécu en jouant de l'orgue. Saint-Saëns va désormais retourner régulièrement à Londres. Chaque année, pratiquement il donne des concerts, récitals ou concertos. Il joue de l'orgue ou du piano, on joue sa musique d'orchestre, le festival de Birmingham lui commande un oratorio, Saint-Saëns est en Angleterre comme chez lui

Après la première de la nouvelle symphonie, le Times admire l'utilisation à la fois grandiose et mesurée de l'orchestre : "M. Saint Saëns est un maître dans son art, et ce qui est mieux encore, il réussit à le subordonner à l'expression d'une idée poétique." Quant au correspondant du Ménestrel il affirme que la symphonie a reçu un bon accueil, et qu'elle a été exécutée "à merveille" par l'un des meilleurs orchestres britanniques

Concert de l'Orchestre National de France

Vendredi 18 octobre 2019 à l'auditorium de la Maison de la radio. Réservez maintenant.

Ludwig van Beethoven

Concerto pour piano n°5 op.73 « l’Empereur »

Camille Saint-Saëns

Symphonie n°3 « avec orgue »

Nelson Goerner piano

Karol Mossakowski orgue

Orchestre Philharmonique de Radio France

Myung-Whun Chung direction

Ce concert est diffusé en direct sur France Musique.

