Londres, 1772 : Maddalena Lombardini, de l'orphelinat à la renommée

Elle est l'une des meilleures élèves de Giuseppe Tartini. Maddalena Lombardini Sirmen (1745-1818) est connue dans toute l'Europe pour être l'une des plus grandes violonistes de sa génération. Sur scène, elle joue ses concertos pour violon qu'elle fait publier en 1772 à Londres. Un grand succès.

Une enfance vénitienne

Lorsque Maddalena Lombardini commence à prendre des leçons avec Giuseppe Tartini, elle est élève au Conservatoire des Mendicanti à Venise. L'un des quatre "Ospedale" de la ville, qui sont connus pour l'extraordinaire formation musicale qu'ils apportent à un certain nombre de jeunes filles, qui en retour se produisent dans des concerts très prisés du public vénitien. Tartini, qui vit à Padoue, à une quarantaine de kilomètres de Venise, se déplace parfois pour enseigner comme maître de violon dans les conservatoires de la Sérénissime. C'est ainsi qu'il a pu entendre jouer Lombardini.

le son et le style de son jeu sont très plaisants, et son exécution très pure, sans aucune de ces extravagantes et inutiles libertés, que prennent trop souvent la plupart des solistes. Revue Théâtrale John Potter, 11 mars 1772

Maddalena Lombardini ne fait pas partie des orphelines ou enfants illégitimes recueillies aux Mendicanti. Elle y est entrée à l'âge de 7 ans, après avoir passé une audition devant un jury de 37 personnes, dont les gouverneurs (des notables vénitiens), et les maîtres musiciens de l'Ospedale. Ce qui prouve qu'elle était déjà à cet âge suffisamment avancée pour impressionner les jurés.

En pleine lumière à Londres

La Signora Lombardini Sirmen, dont 6 Concertos pour violon sont publiés chez William Napier, est bien connue à Londres. Depuis l'automne 1770, on l'a entendue plus de 20 fois jouer ses oeuvres au cours de soirées données au Covent Garden ou au King's Theater. On a depuis longtemps l'habitude de faire entendre des concertos pendant les entractes des opéras ou des oratorios et les musiciens de l'orchestre ont alors l'occasion de sortir de la fosse pour venir dans la lumière.

Les critiques sur le jeu de Maddalena Laura Lombardini Sirmen sont généralement excellentes. On lit par exemple le 11 mars 1772 dans la Revue Théâtrale de John Potter : "Puisque cette Dame réputée est en Angleterre depuis quelques temps déjà, ses talents sont bien connus ; le son et le style de son jeu sont très plaisants, et son exécution très pure, sans aucune de ces extravagantes et inutiles libertés, que prennent trop souvent la plupart des solistes."

Programmation musicale

Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745-1818)Concerto op 3 n°5 (pub en 1772) I. Maestoso Piroska Vitárius, violon, Orchestre baroque de Savaria, direction Pál Németh

Hungaroton HCD 32499-500

Giuseppe Tartini (1692-1770)L'Arte dell'Arco, Variazioni composte sopra alla più bella Gavotta del Corelli (pub en 1747 et 1758) Federico Guglielmo, violon, Ensemble L'Arte dell'Arco

Elegia ELECLA18064

Niccolo Piccinni (1728-1800)La buona figliuola, ossia La Cecchina (1760) Acte III. Air de Sandrina "Son tenera di pasta" Renata Baldisseri, soprano, Orchestre de l'Opéra de Rome, direction Gianluigi Gelmetti

Fonit Cetra CDC 95

Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745-1818)Duetto n°6 en do majeur pour deux violons (pub en 1773) I. Allegro Matteo Zanatto, Alessia Turri, violons

Tactus TC. 692005

Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745-1818)Concerto op 3 n°5 (pub en 1772) II. Andante Piroska Vitárius, violon, Orchestre baroque de Savaria, direction Pál Németh

Hungaroton HCD 32499-500

Maddalena Laura Lombardini Sirmen (1745-1818)Concerto op 3 n°5 (pub en 1772) III. Rondo Piroska Vitárius, violon, Orchestre baroque de Savaria, direction Pál Németh

Hungaroton HCD 32499-500