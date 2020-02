Londres 1605 : Captain Humes Poeticall Musicke de Tobias Hume

En 1605, deux ans après la mort d'Elisabeth 1ère, on est toujours sur le plan des arts en plein âge d'or en Angleterre. Marlowe, Shakespeare et Jonson se disputent les faveurs des théâtre, Gibbons, Weelkes,Tomkins publient leurs madrigaux et Captain Tobias Hume publie son premier livre d'airs...

Les humeurs de Hume

L'époque n'est pas très sûre. Depuis la mort d'Elisabeth 1ère voici deux ans, et l'arrivée de Jacques 1er sur le trône d'Angleterre, les persécutions se poursuivent contre les Catholiques, qui de leur côté, essayent de perpétrer des attentats et de provoquer des rébellions. 1605 est l'année de la Conspiration des Poudres, qui vise à faire sauter rien moins que la Chambre des Lords. Il ne fait pas bon se promener le soir dans Londres… Et cependant, les Anglais font de la musique, on compose des messes, des chansons, des danses, on chante des madrigaux, on joue du luth, et aussi… de la viole de gambe

En 1605, deux ans après la mort d'Elisabeth 1ère, on est toujours sur le plan des arts en plein âge d'or en Angleterre. Marlowe, Shakespeare et Jonson se disputent les faveurs des théâtres, tandis que chez les musiciens, le catholique Byrd se fait discret, alors que les Gibbons, Weelkes, Tomkins publient leurs madrigaux, que les virginalistes explorent leur instrument, et que le grand Dowland se lamente sur son luth à grand renfort de lachrymae. Cette année-là, un musicien un peu particulier, qui se fait appeler Captain Tobias Hume, publie son premier livre d'airs, Musicall Humors.

Sur chaque page du recueil de pièces pour viole du Captain Tobias Hume, on peut lire la mention "Musicall Humors" : humeurs musicales. Le premier musicologue qui a étudié sa musique, pense qu'il y a là un jeu de mot, un calembour, entre Hume et Humors, et c'est déjà une petite indication sur l'homme qui a composé le recueil (il met en avant ses humeurs). Nous aurons d'autres éléments du même genre pour nous éclairer sur sa personnalité. En particulier les titres qu'il donne à chaque pièce. Celle que nous écoutons est intitulée simplement Captain Humes Galliard : la Gaillarde du Capitaine Humes. Et on entend bien qu'il n'est pas question de danser la gaillarde en l'écoutant jouer...

Programmation musicale

Tobias Hume (?-1645)Musicall Humors (1605) A jigge

Paolo Pandolfo, viole ténor

Glossa GCD 920402

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) Captain Humes Galliard

Paolo Pandolfo, viole ténor

Glossa GCD 920402

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) The Spirit of Gambo. The Lord Dewys favoret

Paolo Pandolfo, viole ténor, Ensemble Labyrinto

Glossa GCD 920402

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) My Mistress hath a pritty thing Guido Balestracci, lyra viol de Charles Riché, d'après un modèle de John Rose

Alpha 197

Tobias Hume (?-1645)Musicall Humors (1605) A careless Humor

Guido Balestracci, lyra viol de Charles Riché, d'après un modèle de John Rose

Alpha 197

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) Tickle me quickly

Guido Balestracci, lyra viol de Charles Riché, d'après un modèle de John Rose

Alpha 197

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) A souldiers resolution

Guido Balestracci, lyra viol de Charles Riché, d'après un modèle de John Rose

Alpha 197

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) Beccus an Hungarian Lord his Delight

Jordi Savall, basse de viole

Alia Vox AV 9837

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) What greater griefe (version chantée)

Emma Kirkby, soprano, Ensemble Labyrinto

Glossa GCD 920402

Tobias Hume (?-1645)

Musicall Humors (1605) What greater griefe (version instrumentale)

Les Basses réunies

Alpha 197

Tobias Hume (?-1645)

Poeticall Musicke (1607) An almaine "The Lady Canes Delight"

Les Basses réunies

Alpha 197

Tobias Hume (?-1645)

Poeticall Musicke (1607) "The Lady of Sussex Delight" An Almaine Les Basses réunies

Alpha 197