Liszt : un virtuose moderne

Superstar précurseur des légendes du rock, le compositeur et virtuose du piano Franz Liszt fut en son temps le phénomène musical de l'Europe entière. Retour sur une "success story" du XIXe siècle !

Franz Liszt Superstar

Le succès de Liszt en tant que pianiste n'a rien à envier aux idoles musicales d'aujourd'hui : "On le fêta, on lui donna des sérénades, une dame s'agenouilla et lui demanda la permission de lui baiser le bout des doigts, une autre l'embrassa dans la salle de concert ; une troisième transvasa dans un flacon les restes de sa tasse de thé. Des centaines portaient des gants à son effigie. Beaucoup perdaient la raison. Tous voulaient la perdre." Témoignage éloquent de la "Lisztomania".

Programmation musicale

Franz Liszt (1811-1886)Concerto pour piano n°1 en mi bémol majeur (1835-56) III. Allegretto vivace. Allegro animato

Martha Argerich (piano), Orchestre de la Suisse italienne, direction Ion Marin

DGG 4779884

Franz Liszt (1811-1886)Sept Variations brillantes sur l'air d'Oreste "Ah come nascondere la fiamma" d'Ermione de Rossini (1824)

Leslie Howard, piano

Hypérion CDS44501

Franz Liszt (1811-1886)Etudes pour le piano-forte en quarante-huit exercices dans tous les tons majeurs et mineurs … par le jeune Liszt … (1826) n°2 en la mineur

Leslie Howard, piano

Hypérion CDS44502

Carl Maria von Weber (1786-1826)Konzertstück en fa mineur (1825)

György Cziffra (piano), Orchestre National de l'Opéra de Monte-Carlo, direction György Cziffra Jr.

EMI 213287 2

Franz Liszt (1811-1886)Grande Fantaisie sur des motifs de Niobé de Pacini S 419 (1835-36)

Chiyang Wong, piano

Linn Records CKD561

Ludwig van Beethoven (1770-1827)Sonate en ut Majeur n° 21 op 53 "Waldstein" (1803-04) I. Allegro con brio

Daniel Barenboim, piano

Profil Medien PH18038

Franz Liszt (1811-1886)Rhapsodie hongroise n°15 (1846-47)

Gyorgy Cziffra, piano

EMI 213255 2

Franz Liszt (1811-1886)Grand galop chromatique (1838)

Groan Filipec, piano

Naxos 8.3573705