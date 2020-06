Les soirées musicales de Pierre Baillot

Entre 1814 et 1840, les journaux de l'époque regorgent d'annonces concernant les soirées musicales de Baillot. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais ce violoniste a initié à Paris un style particulier de concerts de musique de chambre. Musicopolis vous invite aujourd'hui à découvrir ces soirées !

Des concerts intimes et très prisés

Les séances de quatuors du violoniste Pierre Baillot sont relativement confidentielles, puisqu'elles se tiennent toujours dans de très petites salles, ou de grands salons, parfois même chez lui. On peut imaginer qu'aucune de ses séances n'a été donnée devant plus de 150 personnes.

Les "soirées de quatuor et de quintetti" sont bien, comme leur nom l'indique, des séances de musique de chambre. Et pourtant, c'est toujours le nom du seul Pierre Baillot qui est mis en avant. Certes, il en est l'organisateur, et les musiciens qui jouent avec lui sont eux aussi la plupart du temps des têtes d'affiche, mais on constate que c'est son nom qui fait venir le public.

"Les compositeurs classiques ne trouveront jamais un traducteur plus éloquent et plus fidèle"

Le Journal des débats annonce les soirées de Baillot, et les décrit pour faire comprendre au lecteur, à quel point ce ne sont pas des concerts au sens habituel : "En faisant connaître cette réunion aux amateurs, lit-on, nous croyons pouvoir dire aux personnes qui n'ont pas encore suivi ce Cours de musique instrumentale, qu'elles ne connaissent qu'imparfaitement les Oeuvres de Haydn, de Mozart, de Boccherini, de Beethoven : ceux qui aiment vraiment l'art doivent s'empresser d'acquérir une instruction qui leur manque. Quant à ceux qui déjà ont assisté à ces séances, ils s'empresseront d'y revenir. Doué au plus haut degré du génie de l'exécution, M. Baillot sait exprimer toutes les intentions de l'auteur : il les rend tantôt avec une délicatesse exquise, tantôt avec une chaleur entraînante, toujours avec un sentiment profond et une puissance de talent qui étonne. Les compositeurs classiques ne trouveront jamais un traducteur plus éloquent et plus fidèle."

"La musique instrumentale supplée la parole ; elle a généralement une expression intérieure qui n'est entendue que de celui qui a la faculté d'en trouver l'image toute faite au dedans de son âme. — Le chant est positif comme la parole. La musique instrumentale est plus intime, comme la pensée, ou plutôt, la rêverie, car on pourrait dire à celui qui promène ses regards sur un beau paysage en admirant les merveilles de la Nature : à quoi pensez-vous ? Il pourrait répondre : Je ne pense point, je ne fais que sentir, c'est bien plus encore." Pierre Baillot

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°1 en Fa majeur op 18 n°1 (1798-1800) I. Allegro con brio

Quatuor Ebène (enregistré à Philadelphie - USA en mai 2019)

Erato

Giovanni Battista Viotti (1755-1824)

Concerto pour violon en la mineur n°22 G 97 (1793-97) III. Agitato assai

Franco Gulli, violon, Orchestre Alessandro Scarlatti, direction Tibor Paul (enregistré en 1964 à la RAI de Naples)

Rhine Classics RH005/1

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Concerto en Ré majeur op 61 (1806) III. Rondo. Allegro

Jasha Heifetz, violon, Orchestre Symphonie de Boston, direction Charles Munch (enregistré en 1955)

RCA 09026 68980 2

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°1 en Fa majeur op 18 n°1 (1798-1800) II. Adagio affettuoso ed appassionato

Quatuor Ebène (enregistré à Philadelphie - USA en mai 2019)

Erato

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°4 en ut mineur op 18 n°4 (1798-1800) IV. Allegro

Quatuor Ebène (enregistré à Nairobi - Kenya en décembre 2019)

Erato

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°14 en ut dièse mineur op 131 (1826) I. Adagio ma non troppo

Quatuor Ebène (enregistré à Philadelphie - USA en mai 2019)

Erato

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°14 en ut dièse mineur op 131 (1826) IV. Andante ma non troppo e molto cantabile

Quatuor Ebène (enregistré à Philadelphie - USA en mai 2019)

Erato

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor n°14 en ut dièse mineur op 131 (1826) VII. Allegro

Quatuor Ebène (enregistré à Philadelphie - USA en mai 2019)

Erato