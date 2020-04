Les improvisations musicales de Leonard de Vinci

1516, Amboise. Il fait déjà assez froid lorsqu'arrive au château du Cloux un petit groupe d'hommes venus d'Italie, et guidé par une escorte royale. Parmi eux, l'aîné sans doute, celui que François 1er de France a ardemment souhaité appeler auprès de lui, un certain Leonardo da Vinci.

Leonard de Vinci : un improvisateur de génie

Peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, inventeur.... Léonard était aussi un grand musicien ! Il n'a pas composé au sens où nous l'entendons de nos jours. Léonard a été un grand improvisateur. Les biographes de Léonard ne parlent pas ou presque pas de ses activités de musicien, et les chercheurs ne cherchent pas beaucoup sur le sujet. A signaler tout de même l'ouvrage d'Emmanuel WinternitzLeonardo da Vinci as a musicien (1982).

à réécouter émission Musicopolis Le Printemps de Claude Le Jeune : Et la Terre danse

On trouve chez les contemporains de Léonard pas mal de choses à glaner concernant ses qualités de musicien, je vous en ai citées quelques-unes tout à l'heure. Le peintre et architecte toscan Giorgio Vasari nous donne même davantage de précisions dans ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Il écrit à propos de Léonard : "Il a consacré beaucoup d'effort à la musique ; avant tout, il s'est attaché à apprendre le jeu de la lire, puisque par nature il possédait un esprit noble et élégant ; il chantait divinement, improvisant son propre accompagnement à la lira."

, © Getty

Voilà donc ce que nous savons de Léonard de Vinci musicien : il chantait, et il jouait de la lira da braccio. Mais au fait, qu'est-ce qu'une lira da braccio : une lire de bras ? Le terme "lire" reprend l'idée de l'instrument antique : hommage à la lyre, instrument pratiqué par Apollon puis par son fils Orphée. Construite par Hermès dans une carapace de tortue, avec des cordes en boyaux de boeuf, la lyre antique est donc un instrument à cordes pincées. Rien à voir en fait avec cette lira da braccio, qui ressemble davantage à un violon, et qui se joue avec un archet. Il reste (dans des musées) quelques exemplaires de lira et surtout de nombreuses représentations sur des tableaux, ce qui a permis à des luthiers d'aujourd'hui de reconstituer des instruments neufs pour essayer de retrouver l'usage de l'instrument.

« C'était un génie extraordinaire ; il était chaleureux, précis et généreux, avec une expression rayonnante et gracieuse ; et puisqu'il était un merveilleux inventeur et connaisseur de toutes les subtilités et plaisirs du théâtre, et qu'il jouait si bien de la lira da braccio avec l'archet, il a miraculeusement été admiré de tous les princes pendant toute sa vie. » Paolo Giovo

Programmation musicale

Anonyme / Texte d'Angelo PolizianoFabula di Orpheo,Bologne 1492

Canzona d'Aristée "Udite, selve, mie dolce parole" "Ecoutez, forêts, mes douces paroles"

Giovanni Cantarini, ténor, Baptiste Romain, lira da braccio

Ricercar RIC354

Anonyme / Texte d'Angelo PolizianoFabula di Orpheo,Bologne 1492

Plainte d'Orphée "Dunque piangiamo o sconsolata lira"

Giovanni Cantarini, ténor, Baptiste Romain, lira da braccio

Ricercar RIC354

à lire aussi article Musicopolis : l'intégrale des séries

Anonyme

Romanesca et Passamezzo

Baptiste Romain, lira da braccio

Ricercar RIC354Anonyme (Renaissance)

Spero haver felice

Vincent Bouchot, baryton, Frédéric Martin, lira da braccio

Ricercar RIC100/3

Anonyme (3ème livre de Frottole de Petrucci, 1503) / Improvisation de récitation

Rime, sonetto XVIII de Pétrarque "Vergognando talor" "Pris de honte parfois"

Clara Coutouly, soprano, Baptiste Romain, lira da braccio

Alpha 270192

à réécouter émission Musicopolis 1400 : Le Livre Vermeil de Montserrat

Franchino Gaffurio (1451-1522)

O sacrum convivium

Capella de la Torre, direction Katharina Baüml

Deutsche Harmonia Mundi G010003919534H

Josquin Desprez (vers 1450-1521)

Planxit autem David

Ensemble Doulce Memoire

Alpha 270192

Josquin Desprez (v. 1450/55-1521)

Mille regretz, chanson à 4 voix

Vox Luminis, direction Lionel Meunier

Ricercar RIC 106