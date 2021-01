Les concerts Bach-Abel : une fructueuse collaboration

Au milieu des années 1760, les compositeurs Jean-Chrétien Bach et Carl Friedrich Abel ont l'idée de créer une société de concerts dédiés à l'exécution d'oeuvres contemporaines dont les leurs. Jusqu'à la mort de Bach, ces concerts seront parmi les plus renommés de Londres.

Un succès continu

En 1765, Bach et Abel sont engagés par Teresa Cornelys, ancienne soprano reconvertie comme hôtesse. Elle organise des divertissements à Carlisle House, lieu très huppé et fréquenté par la haute société, et les deux compères sont chargés d'animer ses concerts. L'année suivante, les concerts prennent le nom de "Bach-Abel". Leur succès est tel qu'ils devront déménager 10 ans plus tard dans une maison plus grande. Le succès sera continu jusqu'à la mort de Bach en 1782.

Programmation musicale

Johann Christian Bach (1735-1782)Symphonie en Ré majeur op 18 n°4 (pub. posthume 1782) I. Allegro con brio

Orchestre de chambre néerlandais, direction David Zinman

Newton 8802065

Johann Christian Bach (1735-1782)Symphonie en Ré majeur op 18 n°6 (pub. posthume 1782) I. Allegro con spirito

Orchestre de chambre néerlandais, direction David Zinman

Newton 8802065

Carl Friedrich Abel (1723-1787)Suite en ré majeur,I. Prélude

Paolo Pandolfo, basse de viole

Glossa GCD 920410

Johann Christian Bach (1735-1782)Artaserse (1760) Air d'Arbace "Vo solcando un mar crudele"

Philippe Jaroussky (contreténor), Le Cercle de l'Harmonie, direction Jérémie Rohrer

Virgin 5099968572600

Johann Christian Bach (1735-1782)Sonate en ut mineur op 17 n°2 (pub. en 1779) III.Prestissimo

Sophie Yates, clavecin (copie de Jean-Claude Goujon, Paris, 1748 par Andrew Garlick)

Chandos CHAN0814

Johann Christian Bach (1735-1782)Concerto en ré majeur op 1 n°6 (1763) III. Allegro moderato

Steven Devine (clavecin), The Mozartis, direction Ian Page

Signum SIGCD534

Carl Friedrich Abel (1723-1787)Symphonie en Fa majeur op 7 n°4 (1767) III. Tempo di minuetto

La Stagione de Francfort, direction Michael Schneider

CPO 777 993-2

Carl Friedrich Abel (1723-1787)Symphonie en Mi bémol majeur op 7 n°6 (1767) I. Molto allegro

La Stagione de Francfort, direction Michael Schneider

CPO 777 993-2

Joseph Haydn (1732-1809)Symphonie n°31 "Sonnerie de cor" en Ré majeur Hob I:31 (1765) I. Allegro

Concentus Musicus Wien, direction Nikolaus Harnoncourt

Teldec 4509-90843-2

Johann Christian Bach (1735-1782)Concerto en ut majeur op 13 n°1 (1777) I. Allegro

Hanover Band, Anthony Halstead, pianoforte et direction

CPO 999 601 -2

Johann Christian Bach (1735-1782)Symphonie concertante en mi bémol majeur The Parley of Instruments, direction Peter Holman

Hypérion CDA 66896

Carl Friedrich Abel (1723-1787)Sonate pour viole de gambe et basse continue n° 35 en la mineur, III. Allegro Krzysztof Firlus (basse de viole), Anna Firlus (pianoforte)

DUX1564